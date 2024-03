Vídeo mostra Kate Middleton em público após polêmicas; veja

Após Kate Middleton se tornar alvo de inúmeras teorias da conspiração envolvendo o seu repentino desaparecimento, o site americano TMZ conseguiu obter um vídeo exclusivo da princesa de Gales fazendo compras ao lado de William. O registro, realizado no sábado (16), foi divulgado somente hoje (18), durante a tarde. Confira:

TMZ publica vídeo de Kate Middleton e Príncipe William em uma loja no fim de semana. 👀pic.twitter.com/XZOrzlk0Us — BCharts (@bchartsnet) March 18, 2024

Polêmicas envolvendo Kate Middleton

Há dois meses sem realizar aparições públicas, Kate Middleton se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo nas últimas semanas. Os boatos se intensificaram quando, há alguns dias, o Palácio de Kensington, responsável pela comunicação de William e Kate, publicou uma foto manipulada da princesa.

Vale lembrar que Kate passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro, permanecendo 13 dias internada, de acordo com informações divulgadas pelo Palácio de Kensington. O motivo do procedimento, no entanto, não foi revelado.