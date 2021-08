Google lança recurso para retirar fotos de menores de idade da busca

Para reforçar a segurança dos usuários, o Google anunciou nesta terça-feira (10) que vai permitir que fotos de menores de idade sejam retiradas dos resultados de busca da plataforma.

Até as próximas semanas, um formulário será disponibilizado na página de suporte do Google, de acordo com o comunicado da plataforma divulgado pelo G1.

A empresa ainda salientou que isso não significa que as imagens serão retiradas da web, mas sim das buscas do Google Imagens.

Menores de idade também terão seus envios de conteúdo para o YouTube privados, assim os vídeos poderão ser vistos pelo jovem ou quem ele autorizar.

O direcionamento de anúncios para menores também sofrerá alterações. Os anunciantes não poderão vincular publicidades com base na idade, no gênero ou nos interesses de usuários com menos de 18 anos.

Esse processo é possível por conta da existências dos cookies, que servem para sugerir produtos para uma pessoa com base nas pesquisas que ela realiza na plataforma.

O comando “histórico de localização”, que usa como base as pesquisas das pessoas para sugerir produtos e serviços, também não poderá ser utilizado por menores de idade.