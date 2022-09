George Clooney faz declaração polêmica sobre ‘Batman’; entenda

Durante a inauguração de sua nova escola para jovens cineastas em Los Angeles, o ator George Clooney declarou que a sua interpretação do “Homem-Morcego” — apresentada ao público em 1997 através do filme “Batman & Robin” — é a melhor de todos os tempos. Na mesma ocasião, ele alfinetou Ben Affleck, afirmando que o colega “não chega aos seus pés” quando o assunto é o papel do herói nos cinemas.

Claro, o astro de grandes blockbusters como ‘Onze Homens e um Segredo’, ‘Gravidade’ e o recente ‘Ingresso para o Paraíso’ realizou a afirmação em tom de brincadeira, arrancando risadas de todos presentes no evento. Confira o vídeo abaixo:

George Clooney jokes that he's the best #Batman: "Ben Affleck, really? He's got nothing on me!"

via – @chrissgardner pic.twitter.com/ttN3qpSnXu

— The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2022