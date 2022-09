4 razões para assistir ‘Ingresso para o Paraíso’, filme com Julia Roberts

Ingresso para o Paraíso — comédia romântica estrelada por Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever, Billie Lourd e Lucas Bravo — já está em cartaz nos cinemas e é um agradável throwback aos despretensiosos filmes do gênero que dominaram as videolocadoras no começo dos anos 2000.

Comandado por Ol Parker, cineasta responsável pela sequência de Mamma Mia, o longa conta a história de um casal divorciado que, apesar de estarem em um constante pé de guerra, precisam unir forças para impedir que a filha se case repentinamente na Indonésia. Temendo que ela cometa o mesmo erro que eles, a dupla fará de tudo para arruinar a cerimônia e trazer a jovem de volta para os Estados Unidos.

Além de divertida, a obra é visualmente deslumbrante e pode ser uma ótima opção para quem apenas quer assistir algo para esquecer um pouco da vida. A seguir, você confere quatro motivos para não perder a exibição do filme nas telonas:

Comédia romântica resgata a atmosfera de clássicos dos anos 2000

Ingresso para o Paraíso não está preocupado em ser uma obra-prima que reinventa as convenções do gênero. Muito pelo contrário: ao optar pela simplicidade e uma atmosfera despretensiosa, o filme se transforma numa experiência escapista deliciosa para aqueles que amam os ‘clássicos do povão’ como De Repente 30 e Como Perder um Homem em Dez Dias.

Claro, a produção está repleta de clichês narrativos que podem incomodar os espectadores mais exigentes. Contudo, são estes mesmos clichês que nos transportam à uma época em que os romances só queriam nos divertir sem culpas. Definitivamente, não se fazem tantos filmes como este.

Julia Roberts e George Clooney possuem uma química inegável

Uma das regrinhas básicas para construir uma comédia romântica de respeito é trazer alguns veteranos de Hollywood para a equação. E neste caso, o diretor Ol Parker acertou em cheio ao escalar figuras emblemáticas do gênero como Julia Roberts (Uma Linda Mulher) e George Clooney (Amor Sem Escalas). Juntos, a dupla traz uma dinâmica de casal em crise que, apesar de caricata, consegue arrancar risadas e impulsionar a leveza da narrativa — que é um dos pontos altos da produção.

Ambientação é um espetáculo à parte

Apesar do longa-metragem ser ambientado em Bali, Indonésia, as gravações aconteceram em Queensland, Austrália. Este até pode ser um balde de água fria para àqueles que se encantaram pelos cenários paradisíacos do filme, mas não podemos negar que Ole Bratt Birkeland [diretor de fotografia cujo trabalho mais recente foi a cinebiografia de Judy Garland] realizou um trabalho excelente ao transformar a narrativa num grande deleite visual.

Templos místicos, vulcões imponentes, florestas exuberantes e praias quase oníricas: a ambientação da obra oferece tudo isso e muito mais. Consequentemente, a aura de romance tropical do projeto é elevada à enésima potência.

Mesmo que o foco seja a comédia, trama central encontra fôlego para levantar boas reflexões

Apesar das empreitadas de David (Clooney) e Georgia (Roberts) para arruinar o casamento da própria filha serem hilárias, elas também levantam reflexões sobre o quanto os pais podem interferir excessivamente na vida dos filhos a ponto de lhes tirar a liberdade de escolha.

O roteiro — também assinado por Ol Parker em parceria com Daniel Pipski — consegue encontrar um balanço satisfatório para trazer essas questões sem prejudicar a atmosfera entusiasmante da experiência. Todos esses pontos são bem amarrados pelas performances carismáticas do elenco, que além de manterem o público engajado na proposta, também trazem um certo senso de veracidade ao filme.

