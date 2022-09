Netflix lançará série sobre serial killer canibal baseada em fatos reais

A Netflix acaba de liberar o trailer de “Dahmer: O Canibal Americano”, nova minissérie da plataforma dirigida por Ryan Murphy (American Horror Story). A produção abordará a história do serial killer Jeffrey Dahmer, que aterrorizou os Estados Unidos entre 1988 e 1991. Quem vive o psicopata é o ator Evan Peters, que já estrelou longas como “X-Men: Apocalipse” e “Quebrando Regras”. Confira:

Na época, Jeffrey assassinou 17 garotos em crimes que envolveram estupro, necrofilia e canibalismo. De acordo com a sinopse oficial do serviço de streaming, a série analisa como os problemas sistêmicos dos EUA permitiram que um dos maiores serial killers da história continuasse agindo com total impunidade por mais de uma década.

A produção — que contará com dez episódios — tem estreia marcada para a próxima quarta-feira (21). Os espectadores podem esperar descobrir a terrível trajetória de crimes cometidos pelo psicopata até o momento de seu falecimento.