Após 17 anos, ‘Constantine’ vai ganhar sequência com Keanu Reeves

Boas notícias para os fãs de ‘Constantine’: após quase duas décadas do lançamento do primeiro filme, a Warner Bros. anunciou oficialmente que uma sequência está em desenvolvimento. E segundo informações do Deadline, a continuação trará Keanu Reeves reprisando o papel de John Constantine. Além disso, Francis Lawrence — cineasta por trás do primeiro volume — retorna para a cadeira de direção. Incrível, né?

O roteiro ficará nas mãos de Akiva Goldsman, que produzirá o projeto através da Weed Road Pictures, ao lado de J.J. Abrams e Hannah Minghella. Enquanto isso, a produção executiva fica sob o comando de Lorenzo DiBonaventura e Erwin Stoff.

Qual é a história de ‘Constantine 2’?

Por enquanto, informações acerca do enredo estão sendo mantidas sob sigilo. Porém, vale lembrar que o primeiro filme é adaptado de um quadrinho da DC. Nele, John Constantine (Reeves) é um exorcista que se vê no meio de uma batalha entre o bem e o mal. Por conseguir enxergar anjos e demônios influenciando as pessoas comuns, ele é levado a enviar todas as criaturas maléficas para o inferno, a fim de garantir o seu lugar no paraíso.

Além da sequência, ‘Constantine’ também ganharia um seriado para a HBO Max, que foi engavetado recentemente. Ao todo, o longa-metragem de 2005 arrecadou US$ 200 milhões nas bilheterias mundiais.

*Até o momento, ‘Constantine 2’ segue sem uma data de estreia.