150 membros da família real saudita estão infectados por coronavírus

A família real saudita possui 150 membros infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o The New York Times. O Rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que não foram infectados pelo vírus, estão isolados como forma de prevenção.

De acordo com comunicado obtido pelo NY Times, o hospital King Faisal Specialist, localizado em Riad, capital da Arábia Saudita, está preparando mais 500 leitos para receber o fluxo de pacientes da realeza. “As diretrizes devem estar prontas para pacientes V.I.P.s de todo o país”, escreveram os operadores das instalações no comunicado, enviado a médicos na última terça-feira (7). Uma cópia foi obtida pelo jornal norte-americano.

Ainda no comunicado, o hospital, que atende os membros da família real saudita, afirma que todos os pacientes crônicos deverão ser transferidos rapidamente e que apenas os casos mais urgentes serão aceitos. Além disso, segundo a mensagem obtida pelo NY Times, qualquer membro da equipe da família que for infectado será tratado em um hospital “de menos elite” para economizar leitos para a realeza.

Isolamento

O Rei Salman, de 84 anos, está isolado em uma ilha próxima à cidade de Jidá, enquanto o príncipe Mohammed bin Salman, de 34 anos, se resguarda em um local remoto na costa do Mar Vermelho.

A família real saudita tem cerca de 15 mil membros e os príncipes sauditas costumam viajar frequentemente para a Europa, onde, provavelmente, contraíram a Covid-19. De acordo com o jornal, o príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, governador da capital Riad, passa por um intensivo tratamento contra o vírus.

A Arábia Saudita, até esta quinta-feira (9), registrou 2.932 casos de Covid-19 e 41 mortes decorrentes da doença.

