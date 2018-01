A partir do dia 27 deste mês, as certidões de nascimento do estado de Washington passarão a oferecer a opção X para quem não se sentir à vontade em registrar bebês com as opções “homem” ou “mulher”. Além de Washington, Oregon e Califórnia também pretendem adotar a nova política até o fim de 2018.

A medida valerá para modificar documentos que já existem no sistema do estado, mas não se aplica aos novos. Quem quiser realizar a mudança, deverá adquirir uma carta de recomendação de um médico. Menores de idade, deverão fazer a solicitação após autorização dos pais ou guardiões legais e com a autorização de um profissional de saúde.

Leia mais: 5 filhos de pessoas famosas que quebram os padrões de gênero