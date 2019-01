Esta novidade do WhatsApp vai facilitar a sua vida

A nova atualização do WhatsApp vai, com toda certeza, facilitar a sua vida. Agora é possível selecionar uma mensagem específica que foi enviada em um grupo e respondê-la em particular para o contato.

+ O golpe quase perfeito que está enganando muita gente no WhatsApp

+ Golpe no Whatsapp que envolve a Faber-Castell já atingiu 600 mil acessos

Até então, a única maneira possível de fazer isso era o usuário ir até a janela de contato e iniciar uma conversa com a pessoa com quem quisesse conversar. Com a função mais recente, qualquer um pode optar por responder uma mensagem em privado.

Confira o passo a passo:

Acesse as conversas do grupo e clique sobre a mensagem para selecionar o contato com quem deseja responder; Toque no ícone de “três pontinhos” que fica no canto superior direito da tela; Selecione a opção “Responder em particular”. Você será redirecionado para uma nova tela de conversa com o usuário que escolheu conversar. Os outros membros do grupo não vão poder visualizar a mensagem enviada como resposta.

Leia também: MP pede retirada de vídeos de youtubers mirins com ‘publicidade velada’

+ O acessório que Kate Middleton fez renascer

Siga CLAUDIA no Instagram