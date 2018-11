O golpe quase perfeito que está enganando muita gente no WhatsApp

Um novo golpe que promete um brinde de natal da rede O Boticário vem se espalhando em grupos de WhatsApp. Para passar veracidade, os fraudadores fazem a checagem do CPF e pedem a indicação de cinco amigos para participar da promoção, pois só assim o usuário teria direito ao produto.

A primeira mensagem traz um link para realizar a inscrição. Ao clicar, ele é redirecionado para uma página que pede que insira o número do CPF e convença outros cinco amigos a participar da promoção.

Em entrevista à ‘Veja’, o diretor do laboratório de segurança da PSafe, Emilio Simoni, diz que esse golpe foi muito bem pensado. “Ele é muito diferente dos demais, quase passa despercebido que é golpe, pois traz uma série de características que não se veem nos outros.”

A checagem do CPF é o diferencial desse golpe. “Se o usuário coloca um número inválido, a promoção não segue adiante. Mas se digita um CPF válido, o sistema consegue identificar o nome verdadeiro da pessoa”, afirma Simoni.

De acordo com Simoni, marcas como O Boticário são alvos de golpistas porque costumam fazer promoções e distribuir brindes de verdade. A proximidade com as datas comemorativas do fim do ano também favorecem as fraudes.

Em nota, o Boticário afirma que ‘mensagens sobre falsas promoções de Natal têm circulado em grupos de WhatsApp e nas redes sociais’. “Esse golpe tem sido recorrente, apenas mudando o brinde oferecido. Ressaltamos que toda e qualquer promoção da marca é divulgada apenas em nossos canais oficiais.

