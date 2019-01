Golpe no Whatsapp que envolve a Faber-Castell já atingiu 600 000 acessos

Um golpe que está circulando pelo WhatsApp e pelo Facebook Messenger oferece gratuitamente uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell, mas o intuito da mensagem é roubar dados pessoais e instalar aplicativos maliciosos no celular de quem tenta participar da falsa promoção.

Ao clicar nos links, os usuários são direcionados para um site onde é exibida uma mensagem sobre a amostra grátis e um formulário que pede nome, contato e endereço para receber o brinde. Após fornecer os dados, o interessado precisa compartilhar o link do site com cinco amigos no WhatsApp, o que disseminou o golpe.

A campanha da falsa promoção está ativa desde o dia 3 de janeiro e registrava cerca de 600 000 acessos até a manhã desta segunda-feira (7), segundo o jornal Folha de S. Paulo. Não é possível determinar a quantidade de vítimas atingidas pelo golpe.

Apenas acessar a página da fraude não significa que o celular será infectado ou que as informações serão roubadas. É necessário chegar ao fim do processo para que isso ocorra.

O que acontece no final depende do modelo do celular de cada pessoa. Quem usa o sistema Android pode ver a oferta para instalar um aplicativo malicioso ou ser redirecionado para uma página cheia de propagandas, o que rende dinheiro aos criminosos.

Já no iPhone é oferecida a instalação de aplicativos verdadeiros, mas eles são parte de esquemas em que os criminosos são pagos por cada instalação concluída.

Fabio Assolini, analista sênior da Kaspersky Lab, afirma que não foi possível descobrir o autor ou grupo responsável pelo golpe. Ele explica que seria necessário uma investigação por parte de autoridades.

Para evitar ser vítima desse tipo de golpe, especialistas recomendam tomar cuidado com conteúdos recebidos. É importante também verificar se não há nenhuma irregularidade nos links, como erros de ortografia ou troca de alguma letra para fazer aquela página parecer com a verdadeira.

Nos casos de promoções envolvendo grandes marcas, acessar o site oficial da empresa para confirmar se a promoção existe mesmo é a melhor maneira de checar a veracidade da premiação. Aplicativos antivírus também ajudam na segurança do aparelho.

Em nota, a Faber-Castell informa que “não está realizando nenhuma ação promocional via canais de terceiros” e esclarece que suas promoções acontecem por meio de seus canais oficiais, como sites e redes sociais.

