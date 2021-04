Crianças são vacinadas por engano contra Covid-19

Cinco crianças foram vacinadas por engano contra a Covid-19 na última quarta-feira, 14. O erro ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim das Nações, em Diadema, Grande São Paulo. As crianças que deveriam ser vacinadas contra a gripe , têm entre sete meses e quatro anos de idade.

O caso não é isolado, em Itirapina, interior de SP, outras 28 crianças e uma gestante receberam a vacina contra o novo coronavírus em vez da vacina contra gripe.

Em entrevista ao Bom dia SP, a secretária municipal da Saúde, Rejane Calixto, afirmou que o erro foi resultado do descuido de duas técnicas de enfermagem que pegaram as caixas das vacinas erradas por engano, durante a troca de turnos da UBS.

Diferença nos frascos

Os frascos das vacinas são visualmente diferentes. A vacina contra gripe é caracterizada pela cor verde e está identificada como “vacina influenza A/H1N1”. Já o rótulo da CoronaVac apresenta a cor laranja, além da inscrição “vacina adsorvida covid-19”.

As funcionárias foram afastadas e um processo administrativo está em curso para investigar irregularidades no armazenamento das doses. “Além do fato em si, essa caixa da CoronaVac não deveria estar naquela câmara de conservação. A orientação clara é que essas vacinas sejam armazenadas em câmaras separadas”, informou Rejane durante a entrevista.

A secretária afirmou que, para checar o estado de saúde das crianças, elas serão acompanhadas por uma pediatra. De acordo com ela, o caso foi reportado à Secretaria Estadual da Saúde. A polícia recebeu denúncias de três famílias e investiga o caso.

