Saiba quem pode participar da campanha de vacinação contra a gripe

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe se inicia nesta segunda-feira (12) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é de que, até o final da campanha, no dia 9 de julho, pelo menos 90% do grupo prioritário seja vacinado com os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan, assim como nos outros anos.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a imunização contra o vírus Influenza acontecerá simultânea à da Covid-19. Portanto, é importante estar atento a detalhes importantes, inclusive de quem deve participar ou não participar da campanha.

Estão inclusos na lista prioritária de participação da vacinação contra a Influenza:

Crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos de idade;

Gestantes e p uérperas;

Pessoas com mais de 60 anos,

População indígena;

Trabalhadores da saúde;

Professores;

Profissionais das forças de segurança e das forças armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e portuários;

Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas.

A recomendação do Governo Federal é de que as pessoas que estão no grupo prioritário da vacinação contra a gripe, mas que ainda não foram vacinadas contra o coronavírus, devem dar prioridade à dose contra a Covid-19 e agendar a vacina contra a Influenza. Além disso, é necessário dar um intervalo de, no mínimo, 14 dias entre as duas vacinas.

A vacinação contra a Influenza, que ocorre periodicamente todos os anos, além de prevenir casos graves de gripe, ajuda a reduzir os sintomas que, por muitas vezes, são confundidos com os da Covid-19.