Criança cai de prédio residencial na Zona Oeste de São Paulo

Uma criança de seis anos caiu de um prédio na Vila Tiradentes, Zona Oeste de São Paulo, no limite com Osasco. O acidente ocorreu por volta das 9h30 desta quinta-feira (26) e a vítima logo foi socorrida pelo SAMU e internada no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ela foi socorrida com parada cardiorrespiratória. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a criança teria caído da janela do banheiro de serviço do apartamento. Ela estava sozinha em casa no momento, porque a mãe havia descido até a portaria do condomínio.

O caso, registrado no 75º Distrito Policial (DP), no Jardim Arpoador, próximo à Avenida Raposo Tavares, também é acompanhado pelo Conselho Tutelar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina caiu de uma altura de, no mínimo, 7 metros. Até o momento não há maiores informações sobre seu estado de saúde.

