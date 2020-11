Johnny Depp acumula mais uma derrota na Justiça

Depois de Johnny Deep mover um processo contra o jornal The Sun por ser chamado de “espancador de esposas” e perder o caso, o juiz, Andrew Nicol, negou ao ator o recurso de apelar à decisão na última quarta-feira (25).

No entanto, o astro de “Piratas no Caribe” poderá recorrer em instância superior até o dia 7 de dezembro. “Não considero que os motivos alegados do recurso tenham uma perspectiva razoável de êxito e não há nenhuma outra razão convincente, portanto o processo deve ser acordado”, escreveu ele.

A ação que aconteceu no Tribunal Superior de Londres tem origem em uma matéria de abril de 2018, em que o The Sun questionou como a autora J.K Rowling poderia aceitar um “espancador de mulheres”, no filme “Animais Fantásticos”.

No inicio do mês de novembro o ator anunciou sua demissão da franquia do filme. Em sua conta no Instagram, Depp diz que o Studio Warner Bros pediu para que ele deixasse seu papel. “Respeitei e concordei com esse pedido”, escreveu.

Apesar de afastado das produções, o ator segue recebendo o salário em torno de R$ 53 milhões pelo próximo filme da franquia, onde ele aparecerá em uma das cenas. Outro ator será escalado para o papel que era de Depp.

