Com celular carregando, menino de 11 anos morre com descarga elétrica

Em mãos, o celular carregando. Esse era o cenário que antecedeu a morte de Matheus Macedo Campos, 11 anos, neste domingo (23), no Pará. O menino sofreu uma descarga elétrica em casa por meio do aparelho, que estava lidado na tomada. Segundo o G1, Matheus chegou a ser atendido no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, só que ao sofrer uma parada cardiorrespiratória não resistiu.

O caso aconteceu na casa do menino, que brincava com o aparelho na companhia de mais quatro primos, no início da tarde. No dia, a cidade de Santarém foi acometida por uma chuva forte, que durou aproximadamente 12 horas e teve raios na madrugada.

Maria Raimunda Campos Brito, avó de Matheus, descreveu ao G1 sobre o momento do acidente. “Eles estavam brincando com os celulares. Foi tudo muito rápido. Deu um curto-circuito, acho que estavam usando um benjamim (adaptador) para carregar os aparelhos na mesma tomada, mas foi só ele que recebeu a descarga”, explicou.

Outra informação divulgada pela prima do garoto, Edimara Caroline Rodrigues, é de que Matheus estava deitado no chão, com uma toalha embaixo do seu corpo, na hora da descarga elétrica.

A família ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas seguiu com o menino para o hospital em um veículo particular. No caminho, encontraram com a ambulância, na qual Matheus foi transferido.

Segundo os médicos, o menino já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, o que fez com que eles realizassem manobras de reanimação. Matheus voltou a ter sinais vitais, mas sofreu mais uma parada, que não resistiu.

