CCXP22: Veja a programação completa e principais atrações do evento

Sem edições presenciais desde 2019 por conta da pandemia, a CCXP22 retorna ao São Paulo Expo no formato presencial. E, olha… A programação está épica. Com participações de Pedro Pascal — que vem ao Brasil para promover o seriado The Last of Us, da HBO —, Jenna Ortega — que dá vida à icônica personagem Wandinha na nova produção da Netflix — e o lendário Keanu Reeves, o evento tem tudo para ser inesquecível.

A seguir, você confere as principais atrações deste ano, assim como a programação completa do palco principal — Thunder — e outras informações essenciais:

Vikings invade a CCXP

O astro de Vikings e Heels, Alexander Ludwig, vem pela primeira vez ao Brasil para falar sobre um dos seriados mais populares dos últimos tempos.

Data: 01/12 às 15h30

Disney traz novidades empolgantes

Novidades sobre o universo Pixar, Star Wars, Indiana Jones, Avatar, Marvel e muito mais num dos painéis mais vibrantes desta edição. Vale lembrar que a companhia irá celebrar os seus 100 anos no palco Thunder.

Data: 01/12 às 16h30

Tenoch Huerta dá as caras na CCXP

O fantástico antagonista de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Tenoch Huerta, vem ao Brasil para falar sobre seu trabalho em uma das produções mais aguardadas (e emocionantes) da Marvel.

Data: 02/12 às 18h30

Mega painel da Netflix

A Netflix retorna à Comic-Con com um painel grandioso. Nele, as estrelas de séries originais como Sandman, Wandinha, Recruta, The Witcher e Sintonia marcam presença para revelar novidades sobre os títulos do streaming.

Data: 03/12 às 13h30

The Last of Us

A HBO Max convocou um dos maiores atores da atualidade para o painel de The Last of Us: Pedro Pascal. Como se este não fosse motivo o suficiente, o evento contará com conteúdos exclusivos acerca de uma das séries mais aguardadas de 2023, baseada no jogo premiado da Naughty Dog. Será que vem trailer aí?

Data: 03/12 às 17h00

Keanu Reeves de volta ao Brasil

Keanu Reeves dá as caras na convenção durante o painel da Paris Filmes para promover John Wick 4, outra produção extremamente aguardada para o próximo ano.

Data: 03/12 às 20h00

Programação do palco principal (Thunder)

Quinta-feira (01/12)

12h30 – 20 ANOS DE CIDADE DE DEUS E UMA HOMENAGEM A FERNANDO MEIRELLES

14h30 – JIM STARLIN E A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: ONDE ERREI COM MEU FILHO THANOS?

15h30 – ALEXANDER LUDWIG FAZ UMA INVASÃO VIKING NA CCXP22

16h30 – O MUNDO MÁGICO DA DISNEY NA CCXP22

Sexta-feira (02/12)

11h30 – AS NOVIDADES DA MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES (MSP)

12h30 – PERLIMPS

14h45 – STAN LEE – 100 ANOS

15h30 – GLOBOPLAY + SPORTV: HORA DE AQUECER PARA O JOGO DO BRASIL

16h00 – TAMO JUNTO PELA COPA! BRASIL X CAMARÕES COM GLOBOPLAY + SPORTV

18h00 – JOVEM NERD + SPOTIFY

18h30 – ESTAMOS ENAMORADOS POR TENOCH HUERTA

Sábado (03/12)

13h00 – MOMENTO SURPRESA

13h30 – PAINEL OFICIAL NETFLIX

16H00 – KATHERINE MCNAMARA <3 BRASIL

17H00 – HBO MAX APRESENTA: THE LAST OF US

18H00 – AS NOVIDADES DO PRIME VIDEO

20H00 – PARIS FILMES APRESENTA: JOHN WICK 4

Domingo (04/12)

12h30 – JOHN RHYS-DAVIES ESTÁ DE VOLTA!

13h30 – O ÚLTIMO ALUGUEL DO SR. BARRIGA

15h30 – PORTA DOS FUNDOS: ESPECIAL DE NATAL 2022

16h30 – TEEN WOLF E WOLF PACK NO PARAMOUNT+

17h30 – DUNGEONS & DRAGONS: HONRA ENTRE REBELDES

18h30 – UNINDO FORÇAS: BRZRKR E ALÉM

Vale lembrar que estas são as atrações do palco principal — Thunder by Cinemark. Para conferir os outros eventos que irão rolar nos espaços secundários, é possível acessar o site oficial da CCXP ou baixar o app oficial da convenção.

Informações gerais

Endereço: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5)

Horários:

30/11 – Quarta-feira: das 15h às 23h

01/12 – Quinta-feira: das 7h às 23h

02/12 – Sexta-feira: das 7h às 23h

03/12 – Sábado: das 7h às 23h

04/12 – Domingo: das 7h às 23h

Mapa da CCXP22