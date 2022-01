Gêmeos nascem em dias, meses e anos diferentes: caso raro foi nos EUA

O nascimento dos irmãos gêmeos Alfredo Antonio e Aylin Yolanda Trujillo teve apenas 15 minutos de diferença um do outro, o que já foi suficiente para que eles tenham nascido em dias, meses e anos diferentes nos Estados Unidos.

Em meio às celebrações de Ano Novo, o pequeno veio ao mundo às 23h45 no dia 31 de dezembro de 2021 e sua irmã nasceu à 00h de 1º de janeiro de 2022. De acordo com o hospital Natividad Medical Center, localizado no condado de Monterey, Alfredo foi o último bebê a nascer e a Aylin foi a primeira em 2022 no local.

A instituição ainda informou que o menino nasceu com 2,75kg e a menina com 2,66kg. Segundo o hospital, cerca de 120 mil gêmeos nascem por ano no país (um pouco mais de 3% do todo) e a chance de nascerem em anos diferentes é de 1 em 2 milhões.

“É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes. Fiquei surpresa e feliz por ela [Aylin] ter chegado à meia-noite”, disse a mãe, Fátima Madrigal, conforme informou o centro médico.

A família já contava com três irmãos mais velhos, sendo duas meninas e um menino e a mãe disse que o menino mais velho ficou animado com a notícia de um irmãozinho.

A médica Ana Abril Arias, responsável pelo nascimento dos gêmeos afirmou: “Este foi definitivamente um dos partos mais memoráveis ​​da minha carreira. Foi um prazer absoluto ajudar esses pequeninos a chegarem aqui, com segurança, em 2021 e 2022. Que maneira incrível de começar o ano novo!”