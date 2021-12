5 ambientes com ideias para usar serralheria na decoração

Geralmente combinada com a marcenaria, as peças de serralheria estão super em alta na decoração. A estrutura metálica, geralmente na cor preta, traz um toque do estilo industrial aos ambientes e deixa a composição mais leve por ser aberta, sem portas.

A serralheria pode dar forma a vários tipos de mobiliário, divisória de ambientes e estruturas multifuncionais, como você pode conferir nos projetos que selecionamos abaixo.

Estante suspensa

Para o projeto desta cozinha, a arquiteta Maria Paula Meixner desenhou uma estante suspensa que combina serralheria com chapas de madeira. Na estante, é possível acomodar as panelas mais usadas no dia a dia, utensílios e vasos com plantas, que trazem um toque natural para o ambiente. A mesma linguagem dá forma às cadeiras altas que acompanham a bancada. O resultado é um visual leve e com muito estilo.

Espaço bem aproveitado

A arquiteta Luciana Trivella apostou em uma estrutura de serralheria para aproveitar cada canto deste quarto pequeno. A peça fica ao redor da cama e portas na cor cinza se revezam com nichos abertos para acomodar livros e objetos da coleção do morador.

Home office

Se você está buscando inspiração para criar seu home office esta pode ser uma boa ideia. Aqui, as arquitetas do Studio 92 desenharam uma única estrutura que mescla serralheria e marcenaria para equipar o espaço com mesa e estante. Assim, em uma única parede o morador organizou e setorizou seu canto de trabalho.

Charme industrial

Para este pequeno apartamento, a serralheria combinada com marcenaria foi a solução certeira para aproveitar o espaço e garantir organização. Além disso, a estética do mobiliário remete ao estilo industrial, deixando tudo mais charmoso. Projeto do escritório Hoe Arquitetura.

Divisória de ambientes

Assinado pelo escritório Neo Arq, esta sala com varanda integrada ganhou um elemento especial: a estrutura de serralheria e marcenaria divide os ambientes, sem pesar, e ainda organiza o espaço. Um detalhe interessante aqui é a TV, que foi pendurada em um suporte metálico e pode girar para ser usada nos dois ambientes.