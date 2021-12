4 dicas para manter suas plantas saudáveis em casa no período de ausência

Com a chegada do final do ano, muitas pessoas têm se preparado para viajar, e para aqueles que são adeptos da companhia das plantas e flores dentro de casas surge uma dúvida: o que fazer para as plantinhas da casa não morrerem durante o período ausente? Afinal, nem sempre é possível levá-las junto ou acionar algum amigo ou vizinho para cuidar.

Pensando nisso, a florista Creuza dos Santos preparou uma lista com os cuidados básicos para manter flores e plantas saudáveis por mais tempo, mesmo sem manutenção diária.

1. Conheça suas plantas

O primeiro passo antes de sair de casa é analisar o perfil das plantinhas que você tem e comparar com o tempo que ficará ausente.

“Toda planta precisa de água, mas cada tipo tem sua particularidade quanto a frequência das regas. Cactos e suculentas, por exemplo, não exigem uma rotina diária de umidificação e podem ficar sem água por até duas semanas sem perigo. O importante é saber o que funciona para as espécies que você tem em casa e procurar alternativas para manter as rotinas de regas que elas já recebem”, explica a profissional.

2. Procure alternativas para a rega

A terra das plantas precisa sempre estar levemente umedecida, e se sua viagem for longa há opções no mercado que ajudam com esta manutenção.

“Existem os gotejadores, pequenos equipamentos que liberam água aos poucos, e dependendo do modelo pode manter a irrigação da planta por até duas semanas. Há também vasos auto irrigáveis, que ligam a planta a uma fonte de água e permitem que ela puxe o líquido de acordo com sua necessidade”, indica.

3. Não troque as plantas de lugar

É muito comum que as pessoas coloquem as plantas mais próximas a janelas ou alterem sua localização quando vão viajar, mas essa pode não ser uma boa ideia.

“Cada ambiente oferece condições diferentes para as plantas e, consequentemente, necessidades diferentes. Uma pequena mudança de local pode oferecer mais vento, mais ou menos luz, mais ou menos umidade, e a resposta da planta vai ser alterada. O ideal é mantê-las exatamente onde já estão acostumadas a ficar, assim a chance de não adoecerem é bem maior”.

4. Use produtos especiais

Há também opções de fertilizantes que podem ajudar a manter a umidade das plantas.

“Uma ótima alternativa é o gel para plantio, ele absorve e retém grandes quantidades de água e adubo, mantendo a terra abastecida por muito mais tempo e reduzindo em até 50% a necessidade de rega para as plantas”, completa a florista.