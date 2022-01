Horóscopo semanal de 02 a 08/1: é momento de seguir em frente

Áries

Algumas dúvidas na carreira podem te deixar um pouco mais desanimada, mas é uma energia passageira e necessária por agora. Não se precipite em querer resolver tudo de uma vez, é momento de seguir em frente com seus planos e analisar o que merece ou não a sua energia agora.

Touro

Tudo bem ficar mais reflexivo por agora, isso deixa com que você refaça seus trajetos e tenha mais clareza ao seguir daqui em diante. Seus projetos de médio e longo prazo merecem novos olhares e mais chances de materialização, sem chances de medos e inseguranças. Arrisque-se um pouco mais em direção dos seus propósitos.

Gêmeos

Momento bom para investir no seu conhecimento, em instigar sua curiosidade para expandir sua consciência. O universo dá aquela ajudinha para que seus planos se baseiem nessa vertente, não deixe passar nenhuma chance de promover novos caminhos. No campo sentimental, algumas coisas precisam ser deixadas em seus devidos lugares. Não postergue problemas.

Câncer

Seus relacionamentos passam por alguns desafios e é uma excelente hora de refletir a respeito, sobretudo de quem deve ou não permanecer. Não gaste energia com quem não quer agregar. Se priorizar e dizer mais não a coisas que não te deixam feliz é um grande desafio para esse ano.

Leão

Parcerias e relações ganham novo ar já nessa primeira semana, trazendo movimento de pessoas novas e projetos que ganham oportunidades com pessoas que podem – e muito – te ajudar. No campo do relacionamento, esteja disposta, disponível – sua sociabilidade estará em alta e dá aquela força para que você vá pelo caminho certo.

Virgem

Construa novos sonhos a partir de agora. É momento de se reconectar com tudo que é necessário para você. No trabalho, algumas ideias merecem ser tiradas do papel, não duvide de sua capacidade de realizar tudo aquilo que pensa e merece.

Libra

Semana começando e trazendo insights importantes para sua vida pessoal. É um momento crucial para trazer à tona suas prioridades e construir uma jornada nova para você. Romances e relacionamentos com grandes chances de ganhar passos mais maduros – analise se é nesse caminho que você deseja seguir mesmo, pois novas responsabilidades te aguardam.

Escorpião

Você sente uma vontade de construir novos caminhos profissionais já nessa primeira semana – e o universo te ajuda a priorizar mais o que deseja. Não tenha receio de promover as mudanças que precisa. O grande recado pra essa semana é encontrar prazer nas coisas que deseja perpetuar daqui em diante.

Sagitário

Semana boa para rever algumas pendências que devem ser solucionadas, sobretudo no campo familiar e de passado. Momento de rever tudo que precisa de novas soluções. Caso esteja pensando em se mudar ou fazer algo dentro do seu lar, é um momento de colocar o planejamento para andar.

Capricórnio

A primeira semana do ano acontece com Sol e Lua em seu signo trazendo a razão e a emoção para jogo. É hora de estabelecer prazos e metas a serem cumpridas, inclusive no campo dos sentimentos. Nada deve permanecer como era antes. Mesmo que seja um pouco desafiador no inicio, não desperdice a chance de mudar.

Aquário

Mercúrio, o planeta da comunicação, entra em seu signo ja nessa primeira semana trazendo movimentos aos projetos de curto prazo. Sobretudo se você estiver precisando de uma ajuda extra do universo com a comunicação e com novas oportunidades – você terá essa realidade acontecendo já nesse começo de 2022. Aproveite as chances para mostrar mais a que veio.

Peixes

A lua Nova unida a Júpiter nessa primeira semana de janeiro te oferece uma oportunidade maravilhosa de se reinventar. Acredite em seu potencial, pois, mesmo que você não o faça, tudo se movimenta para que você se surpreenda com os rumos que sua vida dá já nessa primeira semana. Apenas, fique atenta com possíveis exageros – não é momento para isso.