Casal de idosos planeja a própria morte e deixa bilhete com explicação

Brian S. Jones, de 77 anos, matou sua esposa, Patricia A. Whitney-Jones, e depois cometeu suicídio. O caso aconteceu na última quarta-feira (7), em Washington, nos Estados Unidos. Antes da tragédia, o casal deixou um bilhete avisando que ambos estavam preocupados porque não tinham condições financeiras para arcarem com o tratamento médico que a mulher necessitava.

De acordo com a polícia, Jones ligou para a emergência e disse que planejava atirar em si mesmo. Segundo as autoridades, o delegado de Whatcom County, que atendeu a ligação, ainda tentou manter contato com o rapaz, mas ele respondeu “Nós estaremos em frente ao quarto” e desligou o telefone.

A polícia chegou à residência do casal cerca de 15 minutos depois do telefonema e tentou contatar os moradores com um megafone por cerca de uma hora, de acordo com as autoridades. Posteriormente, por meio de uma câmara, o casal foi localizado morto por ferimentos a bala.

Jones atirou na cabeça de sua mulher e depois cometeu suicídio, afirma o médico Gary Goldfogel ao The Washington Post. As autoridades disseram ainda que várias armas foram encontradas dentro da casa.

“É muito trágico que um dos nossos cidadãos idosos se encontre em circunstâncias tão desesperadas em que ele achava que homicídio e suicídio eram a única opção”, declarou o delegado em depoimento.

Os gastos com saúde nos Estados Unidos têm crescido por décadas e os custos para cidadãos idosos são maiores do que o resto da população, de acordo com o “National Bureau of Economic Research” (Escritório Nacional de Pesquisa Econômica).

Cerca de 65% dos custos médicos com idosos são pagos através de serviços do governo, como o Medicare, que cobre grande parte dos idosos no país, e o Medicaid, que cobre famílias de baixa renda.

