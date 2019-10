Casa que inspirou ‘Peter Pan’ está à venda por 40 milhões de reais

Já imaginou viver na casa do seu conto de fadas favorito? Para os fãs de Peter Pan, agora é possível realizar este sonho. A casa onde J. M. Barrie, autor do clássico, viveu e escreveu a obra está à venda pelo valor de £ 8.5 milhões, aproximadamente 45 milhões de reais.

Localizada em Gloucester Road, no nobre bairro de South Kensington, na Inglaterra, a propriedade possui 6 quartos, uma suíte, duas salas de visitas, um estúdio, cozinha, sala de jantar, despensa e três banheiros. Também tem um jardim privado, o qual pode ser acessado pelas salas de visitas e duas sacadas voltadas para o lado sudoeste.

De estilo vitoriano, a mansão mantém a maioria dos elementos da época conservados, incluindo as cornijas e o piso de madeira sólida. “Quem não gostaria de viver no berço de Peter Pan? Os atuais proprietários se encantaram com os detalhes de época e a pia do banheiro é original, assim como o elevador de carga” contou Will Pitt, gerente de uma imobiliária local, ao site Evening Standard.

A propriedade também fica próxima ao Palácio de Kensington, ou seja, quem adquiri-la terá também o privilégio de ser quase vizinho do Príncipe William e Kate Middleton.

Peter Pan foi publicado pela primeira vez como um romance em 1911. Para compor a narrativa, Barrie se inspirou no trio de irmãos Llewelyn-Davies, filhos de seus vizinhos e a quem ele gostava de contar histórias.

Veja abaixo fotos da propriedade:

