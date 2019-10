Kate Middleton e o Princípe Willian parecem estar se divertindo bastante durante a turnê diplomática pelo Paquistão. No quarto dia de viagem, o casal real se reuniu com crianças na Academia Nacional de Críquete de Lahore para uma partida.

Além da interação com a criançada, um outro detalhe também chamou a atenção. Inspirada em sua filha, princesinha Charlotte, Kate escolheu usar um tênis no mesmo estilo do usado pela pequena de apenas 4 anos.

Kate se diverte em uma partida de críquete, em Lahore

Charlotte é fã de sapatos casuais e já apareceu calçando esse modelo em suas fotos de aniversário. No clique, que foi feito pela própria Kate, a princesinha aparece com um vestido azul com gola bebê, e os sapatinhos de lona também azuis, mas em um tom mais escuro.

Princesa Charlotte em fotos tiradas em comemoração aos 4 anos de idade

Não é a primeira vez que a duquesa usa looks no estilo “mãe e filha” com Charlotte. Desde que a princesinha era bem pequena, as duas vestiam roupas monocromáticas combinando. Confira 2 desses looks abaixo:

Durante um evento, duquesa e princesa foram vistas com vestidos da mesma cor

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?