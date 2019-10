Príncipe William surpreende com look tradicional paquistanês

Moda, look ou marcas famosas não são informações frequentemente associadas ao príncipe William. Filho de um dos maiores ícones fashion da História, a princesa Diana, o herdeiro do trono da Inglaterra provou hoje que o DNA de bom gosto foi herdado de sua mãe. William roubou a cena ao chegar para um evento em Ismalabade, Paquistão, usando um tradicional sherwani paquistanês, assinado pelo designer Naushemian.

William coordenou o look com Kate Middleton, que literalmente brilhou no longo verde-esmeralda, assinado por Jenny Packham. No Twitter, os fãs amaram a novidade. “Veja o que William está vestindo”, escreveu uma admiradora. “Príncipe William está lindo de sherwani”, comentou outra.

O casal segue em viagem oficial até o fim da semana. Será que William voltará aos ternos sóbrios ou vai nos brindar com novos looks? Você aprovou a escolha?

