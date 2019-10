Veja quais os filmes da Disney mais populares na sua infância

O Disney+, serviço de streaming da Disney, ainda nem foi lançado e já é um sucesso. Nos EUA e no Canadá, o lançamento será no dia 12 de novembro. Já na Austrália e Nova Zelândia, a novidade estará disponível a partir do dia 19 de novembro. A previsão para a chegada do serviço na América Latina é só no segundo semestre de 2020.

Enquanto não podemos ter todos os serviços exclusivos do Disney+, como produções inéditas e todo o catálogo de filmes do estúdio, que tal aproveitar o final de semana para relembrar quais suas histórias favoritas da infância? Separamos aqui quais foram os filmes e seriados mais populares para cada uma das gerações e o ano em que foram lançados.

Baby boomers (nascidos entre 1946 – 1961)

1937 – Branca de Neve e os sete anões

1940 – Pinóquio

1940 – Fantasia

1941 – Dumbo

1942 – Bambi

1950 – Cinderela

1951 – Alice no País das Maravilhas

1953 – Peter Pan

1955 – A Dama e o Vagabundo

1963 – A Espada era a Lei

1964 – Mary Poppins

1967 – Mogli: O menino lobo

1975 – A montanha enfeitiçada

Geração X (1961-1981)

1988 – Uma cilada para Roger Rabbit

1989 – A Pequena Sereia

1991 – A Bela e a Fera

1992 – Aladdin

1994 – O Rei Leão

Millennials (1981-1996)

1993 – O mundo é dos jovens

1995 – Pocahontas

1998 – Mulan

1998 – Operação Cupido

2000 – Even Stevens

2001 – Lizzie McGuire

2001 – O Diário da Princesa

2003 – Lizzie McGuire – Um sonho Popstar

2003 – Sexta-feira muito louca

Geração Z (1996-2010)

2006 – High School Musical

2006 – Hannah Montana

2007 – Os Feiticeiros de Waverly Place

2007 – High School Musical 2

2008 – High School Musical 3: Ano da Formatura

2008 – Camp Rock

2009 – Programa de Proteção para Princesas

2010 – Camp Rock 2

E aí, qual o seu preferido?

