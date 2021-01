Carnaval: entenda se haverá ou não feriado (e festas) em 2021

Tradicionalmente, após o feriado de Ano Novo, o país se prepara para a festa mais importante do país: oCarnaval. No entanto, em tempos de pandemia, a folia sofreu alterações em 2021.

Com as taxas de contaminação e transmissão em alta, as principais cidades do país que recebem a folia cancelaram ou adiaram as festanças para evitar aglomerações. Mesmo com o início da imunização no país, o Carnaval brasileiro provavelmente não será da forma tradicional que conhecemos, com pessoas nas ruas, bares e sambódromos.

Oficialmente o Carnaval não é considerado feriado nacional, a data tem ponto facultativo e a definição fica a critério de estados e municípios. A seguir, saiba como algumas cidades do país se organizaram para o Carnaval 2021, que, de acordo com o calendário, ocorre entres os dias 13 e 16 de fevereiro.

Belo Horizonte

O Carnaval está suspenso na capital mineira. A decisão do governo de uma nova data depende das condições sanitárias acompanhadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que só liberará quando a segurança dos foliões for garantida.

O governo também determinou que o Carnaval não será ponto facultativo, ou seja, não haverá feriado prolongado.

A capital mineira deverá seguir o calendário definido por Salvador e Rio de Janeiro.

Também estão proibidas festas particulares, seja em locais públicos ou privados.

Florianópolis

O feriado prolongado está mantido na cidade, mas qualquer celebração está cancelada. O governo não estipulou nenhuma data alternativa para que as festanças ocorram.

A prefeitura afirma que as festas “não devem ocorrer, enquanto a população não estiver vacinada”.

São Paulo

De acordo com a prefeitura, o Carnaval em São Paulo não está cancelado, mas condicionado “à imunização da população contra à COVID-19”. Por tal motivo, não há uma data definida.

No ano passado, foi divulgado que o Carnaval aconteceria em julho de 2021, a pedido feito até mesmo das escolas de Samba de que se apresentam no Sambódromo do Anhembi, mas essa possibilidade foi descartada, visto que aglomerações estão fora de cogitação mesmo no início da imunização da população.

O governo busca um acordo com outras capitais para realizar o Carnaval no mesmo período.

Ainda não há um posicionamento se teremos feriado ou não em fevereiro.

Salvador

A capital baiana suspendeu a folia de Carnaval enquanto não houver condições sanitárias adequadas ou imunização da população.

Não há também permissão para a realização de festas em locais públicas ou particulares.

De acordo com o Ministro do Turismo, Gilson Machado, o feriado está mantido.

Recife

Um decreto, anunciado em 17 de dezembro de 2020, cancelou todas as atividades carnavalescas no estado do Pernambuco. A decisão compreende não apenas festas públicas, como particulares também.

O feriado está mantido no calendário, no entanto.

Rio de Janeiro

A RioTur, responsável pela organização do Carnaval no Rio de Janeiro, informou que ainda não há uma data definida para o Carnaval 2021. A única certeza é de que não ocorrerá em fevereiro.

O feriado está mantido no calendário, mas será considerado ponto facultativo apenas a segunda-feira. Normalmente, se estende até terça-feira.

O governo aprovou atualmente um “Carnaval fora de época”, que deverá ocorrer no meio do ano, provavelmente no mês de julho. Tal decisão não compreenderia somente o ano de 2021, mas o anos seguintes também ganhariam esta segunda folia anual. A justificativa de uma nova festa é o estímulo da econômico e turístico durante as férias escolares e acadêmicas.