Confira a lista de feriados nacionais de 2021

Se você já começou o primeiro dia útil da década pensando em descanso, saiba que 2021 terá nove feriados nacionais, sendo que dois são prolongados, ou seja, emendam com o fim de semana: Paixão de Cristo e Proclamação da República. O 1º de maio, Dia do Trabalho, cai em um sábado.

Embora sejam feriados em muitos estados e municípios, o Carnaval, que neste ano terá a segunda-feira e a terça-feira nos dias 14 e 15 de fevereiro, e o Corpus Christi, na quinta-feira dia 3 de junho, não entram na lista de feriados nacionais porque são ponto facultativo no serviço público federal.

Além dessas datas, o dia do Servidor Público e as vésperas de Natal (após 14h) e de Ano-Novo (após 14h) também são ponto facultativo no Brasil.

Feriados nacionais de 2021:

1º de janeiro (sexta): Confraternização Universal

2, 3 e 4 de abril (sexta a domingo): Paixão de Cristo é dia 2

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

1º de maio (sábado): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (terça-feira): Finados

13, 14 e 15 de novembro (sábado, domingo e segunda): Proclamação da República é dia 15

25, 26 e 27 de dezembro (quinta a sábado): Natal é dia 25

Pontos facultativos nacionais em 2021

13 a 17 de fevereiro (sábado a quarta): Carnaval é ponto facultativo o dia inteiro na segunda e na terça-feira e até as 14h na Quarta-Feira de Cinzas

3 junho (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (quinta): Dia do Servidor Público

24 de dezembro (sexta-feira): véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

31 de dezembro (sexta-feira): véspera de Ano Novo – ponto facultativo após as 14h