Tratando câncer de mama, jornalista da Globo apresenta programa sem peruca

Na fase final do tratamento de um câncer de mama diagnosticado no começo do ano, a jornalista Alice Bastos Neves apresentou sem peruca a edição gaúcha do Globo Esporte desta quinta-feira (1º).

O gesto foi acompanhado da estreia de Vitórias, uma série de reportagens sobre a doença para o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A própria jornada de Alice foi compartilhada na série, que visa também mostrar a luta de mulheres que encontraram no esporte exemplos, ajuda, coragem e esperança para encarar o tratamento.

“A decisão por passar a apresentar o programa sem a peruca passa por todas as trocas que tive nesse processo”, disse a jornalista. “Foi um pedido de muita gente nas redes sociais, inclusive. Acredito que, quando me coloco na TV assim, posso incentivar outras mulheres a se sentirem mais confiantes consigo mesmas e mais fortes para encarar o tratamento e chegar à cura.”

Ela também agradeceu as entrevistadas, alertou sobre a importância da realização dos exames de toque com frequência e pediu as telespectadoras que não se esquecessem de que são lindas de qualquer forma.

Vitórias irá ao ar durante todas as terças-feiras de outubro no Globo Esporte do Rio Grande do Sul, transmitido pela filiada RBS.

