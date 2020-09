A terrível história da mulher achada viva no mar após 2 anos desaparecida

Uma mulher colombiana desaparecida há dois anos foi resgatada do mar por pescadores, no último sábado (26). Ela foi encontrada a cerca de 2,5 quilômetros da costa de Puerto Colombia, no norte do país, próximo à cidade de Baranquilla, onde vivia. Angelica Gaitán, de 46 anos, estava muito debilitada e com hipotermia, após ficar mais ou menos oito horas no mar.

Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia. No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ — Susana De León (@Susanadeleonc) September 26, 2020

Angelica chegou ao hospital em estado de choque, mas passa bem. Em entrevista à rádio colombiana RCN, ela disse que se jogou no mar na tentativa de escapar dos abusos físicos e psicológicos que sofria do ex-marido, com quem viveu por 20 anos. Sua família, que mora em Bogotá, não apoiava o relacionamento e, como não tinha contato com Angelica há mais de dois anos, a considerava desaparecida. Quando ficaram sabendo que ela havia sido encontrada, logo entraram em contato.

Continua após a publicidade

“Os maus-tratos começaram na minha primeira gravidez. Ele agia violentamente comigo. A violência continuou na segunda gravidez, mas não podia sair de casa porque as meninas eram pequenas. Eu o denunciava, ele era preso, mas voltava para casa 24 horas depois, e se repetiam as agressões”, contou Angelina à rádio.

La mujer rescatada de aguas del mar Caribe en Salgar, Puerto Colombia, fue identificada como Angélica Gaitán, de 46 años, al ser atendida en el hospital de dicho corregimiento, y lo bueno es que goza de una salud estable. @salud_atlantico @ALCPTOCOLOMBIA pic.twitter.com/hYrx6HmCeW — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) September 26, 2020

Ela também contou que fugiu do marido em 2018, pois o homem tentou assassiná-la, e ficou vivendo nas ruas por seis meses. Depois, foi encaminhada para um abrigo e conseguiu uma medida protetiva contra o homem. Na sexta-feira (25), foi informada de que a medida havia perdido a validade e que ela deveria deixar o abrigo. Desesperada, decidiu se jogar no mar.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política