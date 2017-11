Mesmo acusado de assédio, a volta do ator José Mayer, de 68 anos, nas produções globais já estava prevista para acontecer no primeiro semestre de 2018, segundo divulgou o colunista Ricardo Feltrin. Entretanto, algumas atrizes consideradas do “primeiro escalão” da Globo, afirmaram se recusar a contracenar com o ator.

Esse boicote aconteceu após Zé Mayer ser acusado de assediar sexualmente a figurinista Su Tonani, que divulgou o abuso em sua conta no Facebook. O texto foi publicado, em março deste ano, na versão digital do jornal Folha de S.Paulo, na coluna #AgoraÉQueSãoElas.

O que parecia inofensivo — elogios exagerados — deram espaço para afirmações explícitas de abuso psicológico e sexual: “fico olhando sua bundinha e imaginando seu peitinho”. Até que o ator colocou as mãos na genital de Su e revelou que aquele “era seu desejo antigo”.

Na ocasião, Zé Mayer emitiu uma nota oficial na qual pedia desculpas publicamente e se mostrava disposto em iniciar um “tratamento terapêutico”. Entretanto, a emissora já havia se posicionado em desculpar o ator, visto que ele estaria contando os dias para voltar à TV, logo no começo do ano que vem.

Esse movimento de boicote liderado por atrizes de peso, cujos nomes não foram divulgados, exigem um maior e até definitivo afastamento do ator. Segundo a coluna, as atrizes estavam sendo questionadas sobre a possibilidade de contracenar novamente com Mayer, mas todas declinaram o convite. Na época em que Su quebrou o silêncio, diversas personalidades de dentro e até mesmo de fora das telinhas se solidarizaram com a causa, encabeçando uma campanha que usava as hashtags #MexeuComUmaMexeuComTodas e #ChegaDeAssédio.