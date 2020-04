Archie é a inspiração para Fundação de Meghan e Harry

O suspense de como seria a nova marca de Meghan Markle e Harry, agora que são independentes da Família Real e não podem usar a marca Sussex Royal para fins lucrativos , chegou ao fim. E não é nada de adaptação de Royal para Global, a Fundação que será o foco do trabalho do casal faz homenagem ao primogênito do dois: Archie. Nessa segunda (6), um dia após o pronunciamento da Rainha Elizabeth aos súditos, Meghan e Harry divulgaram que a marca com a qual vão trabalhar é Archewell. O novo site e a nova conta do Instagram devem ser lançadas em breve, diz a imprensa internacional.

Archiewell é cheia de significados. Sim, é referente à Archie, mas também vem do grego arché ,é o princípio absoluto de tudo o que existe e está antes de tudo, no começo e no fim de tudo e well quer dizer o bem. Basicamente, fazer o bem. O casal não quis divulgar mais detalhes sobre a Fundação em meio à pandemia da Covid-19 e que falará “quando for a data certa”. O tabloide britânico The Telegraph reportou que a papelada para a Fundação começou a ser movimentada nos Estados Unidos ainda em março, quando os dois ainda estavam ligados à Família Real, mas com data de saída marcada. Segundo o tablóide, no Archiewell serão oferecidos cursos, filmes, podcasts, livros para educação. Meghan e Harry disseram que foram forçados a se pronunciar depois da publicação da matéria, mas que preferiam ter mantido sigilo por mais tempo.

“Assim como vocês, nosso foco é dar apoio na luta global contra a pandemia da Covid-19, mas com essa informação vindo à tona nos sentimos compelidos a contar a história de como tudo aconteceu. Antes SussexRoyal, veio a idéia de Arche – a palavra grega que traduz a fonte de ação”, eles disseram. “Nós ligamos esse conceito à organização de caridade que gostaríamos de criar um dia e isso virou a inspiração para o nome do nosso filho. De fazer algo com sentido, de fazer algo que faça a diferença. ‘Archewell’ é um nome que combina a palavra clássica para força e ação e outra que evoca as profundas fontes de onde devemos buscar essa força. Estamos ansiosos para lançar Archewell quando a hora for certa”, diz a nota.

O casal permanece isolado em uma mansão em Malibu, na Califórnia, com pouco contato com o exterior. Meghan não teria visto nem a própria mãe, Doria Ragland, de quem é muito próxima.