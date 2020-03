Kate Middleton sem aliança chama a atenção, mas tem motivo especial

Essa semana, Kate Middleton e príncipe William postaram fotos dentro de casa, de onde estão trabalhando. Com a rara oportunidade de ver como eles vivem e trabalham, os olhares, claro, foram para vários detalhes muito além do que eles estavam propondo. E, antes mesmo de falar da decoração dos ambientes ou da roupa que Kate repetiu (o elogiado terno rosa da marca Mark & Spencer), o que chamou a atenção dos fãs do casal foi o detalhe da duquesa estar sem suas alianças de casada.

Isso mesmo, os olhos mais atentos viram imediatamente que clássica aliança que herdou da princesa Diana, e a outra de ouro que usa junto, estavam faltando. “Isolamento e distanciamento social podem colocar grandes desafios para nossa saúde mental”, diz o post no Instagram.

Crise no casamento?

Não, nada disso.

A iniciativa de Kate de parar de usar as alianças tem a ver com o combate ao novo Coronavírus. Segundo os jornais britânicos, anéis podem ser foco de contaminação, mesmo lavando as mãos com frequência e, por via as dúvidas, ela preferiu deixá-los de lado por um tempo.

Foi a primeira vez que ela deixou de usar a aliança, desde que ficou noiva de William, há 10 anos.

William quer fazer mais no combate ao corononavírus

A imprensa internacional também noticiou essa semana que o príncipe William se manifestou em querer fazer mais no combate ao coronavírus no Reino Unido. William, que foi piloto de ambulância aérea e trabalhava em vôos de resgate, quer retomar seu posto e colaborar diretamente com hospitais, pilotando nos casos em que há emergência e os pacientes precisam ser transferidos em vôos mais rápidos.

Porém ele está esbarrando com um problema que o deixa frustrado: não apenas é o terceiro na linha sucessória, mas também com o isolamento da avó, Rainha Elizabeth, assim como de seu pai, príncipe Charles, que ainda está se recuperando da Covid-19, William é quem está oficialmente representando a Coroa em eventos públicos. Em outras palavras, está em um intensivão de como reinar.

A negativa por parte do Palácio para a vontade dele voltar a pilotar é muito possível. Ainda mais que, além de todos esses fatores, com os afastamentos do príncipe Harry e Meghan Markle, e a aposentadoria do príncipe Andrew (após envolvimento com atividades de crime sexual), William está com a agenda tomada. Não tem como ser disponibilizado para fazer mais.

“Ele sabe que todo o país está fazendo a sua parte e quer ajudar”, disse uma fonte para o jornal The Sun “William está muito interessado em fazer o que puder”, completou.

William se tornou patrono da London Air Ambulance Charity no começo deste mês. O chefe do Serviço de Ambulância de Londres Garrett Emmerson esboçou ao Sun: “Eu sei que ele seria bem-vindo [com o serviço] a qualquer momento”.

No momento, o duque de Cambridge, Kate Middleton e os filhos estão em Anmer Hall, em Norfolk, onde ele morava quando ainda era piloto. A fonte explicou que “ele está no lugar certo agora, se quiser fazer isso”, apontou. Era o que o príncipe esperava também.

