Ação em homenagem a Marielle e Anderson unirá pessoas ao redor do mundo

No sábado, 14 de março, faz dois anos desde que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Apesar da investigação ter avançado, o crime segue sem solução.

Para não esquecer de lutar por justiça, o Instituto Marielle Franco convoca pessoas ao redor do mundo a participar de um ato simbólico. A ideia, anteriormente, era fazer um dia de ações, como marchas, aula pública, ato inter-religioso e até mesmo um festival com artistas e representantes políticos. No entanto, devido ao cenário atual de pandemia de coronavírus, as manifestações que envolviam aglomerações foram canceladas.

“O número de pessoas contaminadas com o vírus nos próximos dias deverá ser muito maior do que a quantidade de leitos disponíveis dos hospitais. Isso quer dizer que serão as pessoas mais pobres, em geral mulheres, pessoas negras e moradoras de favelas e periferias, que mais estarão vulneráveis ao vírus que ainda não tem vacina”, escreveu o Instituto em sua página do Facebook. “Marielle passou a sua vida lutando para defender a vida de todas as pessoas, principalmente dessas pessoas que não têm os seus direitos garantidos”, completou.

Para continuar com a luta por respostas, o Instituto decidiu fazer uma grande manifestação que não envolve a união milhares de pessoas de maneira física e, sim, virtual: o Amanhecer por Marielle e Anderson.

A ideia é que os interessados pendurem faixas amarelas nas janelas de suas casas, ruas ou praças próximas de onde moram, além de girassóis e cartazes. Depois, fotos com a homenagem devem ser publicadas nas redes com a hashtag #JustiçaPorMarielleEAnderson. O objetivo é unir 731 pontos espalhados pelo mundo.

Para participar, basta preencher o formulário disponível no site do Instituto para cadastrar seu ponto no mapa. Lá, ainda foram disponibilizados cartazes e artes para impressão.