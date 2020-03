Globo vai lançar séries documental e ficcional sobre Marielle Franco

Após rumores, a Globo confirmou o lançamento de duas séries sobre Marielle Franco – uma documental e uma ficcional. A primeira estreia na quinta-feira (12), dois dias antes de o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes completar dois anos.

São seis episódios ao todo. O primeiro deles irá ao ar na Globo e os outros estarão disponíveis no Globoplay a partir do dia 13.

A série ficcional ainda está em fase de pré-produção e só vai ser lançada em 2021. Ela será dirigida por José Padilha e o projeto também conta com os roteiristas George Moura e Antonia Pellegrino.

As filmagens terão início no segundo semestre desse ano. São previstas duas temporadas: a primeira fala da trajetória de Marielle e a segunda aborda o assassinato e as investigações.