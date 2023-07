Zara lança coleção cápsula inspirada em “Barbie”

Nesta segunda-feira (17), chega às lojas físicas e ao e-commerce da Zara uma coleção cápsula inspirada na Barbie. A boneca marcou gerações, foi influente na indústria da moda e, agora, ganha vida com um filme dirigido por Greta Gerwig, com estreia marcada para o final de julho. Rosa, brilho e versatilidade são características das peças, sendo possível combinar facilmente com o restante do guarda-roupa.

No Brasil, a marca trouxe um corner temático no Shopping Iguatemi, em São Paulo, lançado na mesma data em que a coleção aparece nas vitrines. A ambientação é completamente inspirada no filme, com um box que representa a caixa da boneca em tamanho humano para os consumidores tirarem fotos e gravarem vídeos em seu interior.

Em Paris (Zara’s Champs-Elysees Store) e Nova York (Zara’s SoHo Store), por outro lado, a Zara montou duas pop-ups, projetadas sob a direção do Random Studio, como forma de celebrar essa criação eletrizante. Elas são versões da Casa da Barbie, trazendo o universo da produção audiovisual para um campo mais real, em escala humana e interativa, e que ficam abertas ao público entre 17 e 30 de julho.

Sobre a coleção, além de saias, vestidos e blusas, aparecem também calças, tudo feito com base em uma produção que atravessa gerações. Destaque, o vestido xadrez rosa revive uma nostalgia gostosa de quem cresceu brincando com a personagem.