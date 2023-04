Conheça o multiverso da “Barbie” em novo trailer do filme

O multiverso da Barbie é real! O filme em live-action da boneca mais famosa do mundo acaba de ganhar um novo teaser trailer, apresentando as milhares de Barbies que existem – e os Kens também. Dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, a produção vai explorar um universo cor-de-rosa, aparentemente, bem inclusivo.

Cada Barbie do filme tem uma função ou característica particular, enquanto os homens são descritos apenas como “mais um Ken”. Essa é uma bela cutucada na forma como a sociedade tratas as mulheres, principalmente em Hollywood. Na história, uma boneca expulsa de ‘Barbieland’ – por não ser perfeita – embarca em uma aventura pelo mundo real. Ela vai acabar descobrindo que o caminho para a perfeição é mais complexo do que imaginava.

Trailer do filme da Barbie

Além de Margot Robbie e Ryan Gosling, o elenco conta com muitas participações como: Dua Lipa, Simu Liu, Kate McKinnon, Will Ferrell, Hari Nef, America Ferrera, Alexandra Shipp, Issa Rae, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Emma Mackey, Alexandra Shipp e muitos mais.

Greta Gerwig comanda a direção e assina o roteiro, em parceria com seu parceiro Noah Baumbach. Barbie tem estreia prevista para 21 de julho nos cinemas.