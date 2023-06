Casa da Barbie em Malibu está disponível para aluguel no Airbnb

Já pensou passar um fim de semana na icônica Casa da Barbie? Foi pensando nisso, que o site de reservas Airbnb irá disponibilizar em comemoração ao lançamento do filme Barbie reservas de hospedagem para a DreamHouse, na Califórnia.

A mansão está localizada na baía de Malibu e oferece uma vista de tirar o fôlego. O espaço conta com piscina de borda infinita e um toboágua, pista de dança ao ar livre, quadra de basquete, área gourmet com vista para a praia, além quartos temáticos, e claro, tudo cor-de-rosa.

A reforma foi toda pensada no personagem Ken, que tornou-se inspiração para diversos cômodos, como quartos no estilo cowboy, pista de patinação e decoração na piscina com seu nome formado por bóias.

“Todos nós temos sonhos, e a Barbie tem a sorte de ter uma casa cheia deles, mas agora é a minha vez e mal posso esperar para hospedar os convidados” diz o personagem na divulgação da casa pela plataforma de hospedagens.

A empresa também divulgou que dois fãs poderão solicitar a hospedagem em primeira mão por dois dias, de forma gratuita, durante os dias 21 e 22 de julho. O Airbnb está ainda procurando um anfitrião para receber outros convidados nas semanas seguintes ao lançamento mundial do live-action, que acontece em 20 de julho, estrelando Margot Robie como Barbie e Ryan Gosling como o próprio Ken.

O site se compromete a fazer uma doação única com os lucros de hospedagem da DreamHouse para a Save The Children, organização que oferece recursos de aprendizagem e apoio à crianças e famílias em mais de 100 países, contribuindo também na educação de meninas e adolescentes carentes, garantindo que todas tenham oportunidades iguais de alcançar o sucesso.

Para mais informações e inscrições de hospedagem na DreamHouse, acesse airbnb.com/kendreamhouse.