Versátil! Dicas de como escolher o colete ideal

Amamos coletes e já deixamos bem claro aqui em CLAUDIA. A peça, queridinha das passarelas e dos fashionistas, é versátil e atemporal. Os coletes podem ser adaptados para looks casuais combinando-os com roupas do dia a dia, criando um visual moderno e descontraído. Caso você esteja pensando se é um item que orna com seu estilo, possivelmente, a resposta é sim! Para entender qual é o seu colete ideal, consultamos Camila Cavalcante, especialista em imagem e estilo e fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante.

A versatilidade do colete em diferentes climas

O colete é uma peça altamente versátil que se encaixa perfeitamente no guarda-roupa das brasileiras por várias razões, garante Camila Cavalcante. Em um clima tropical, o colete pode substituir casacos mais pesados, tornando-se uma terceira peça leve e estilosa.

Os coletes de alfaiataria são ideais para substituir os blazers em ambientes formais, enquanto os jeans agregam um toque de despojado semelhante ao das jaquetas jeans. Você pode usá-los como sobreposição ou peça única!

Como escolher o modelo de colete ideal?

Existem vários tipos de coletes, cada um com seu próprio estilo. Os de alfaiataria, que transitam entre o chique e o moderno; os jeans, que são perfeitos para um visual despojado; os acolchoados, ótimos para o inverno; de couro, com uma pegada mais rocker, e muito mais!

“O segredo para escolher peças com o estilo certo para cada finalidade é sempre respeitar o seu estilo de vida e gosto pessoal, pois é isso que vai garantir que todas as peças do seu guarda-roupa conversem entre si”, indica a consultora.

“Buscar referências de estilo externas são boas maneiras para trazer inspiração. Mas o que deve prevalecer sempre quando falamos de estilo é respeitar seu gosto pessoal e seu estilo de vida, afinal moda é o que está disponível no mercado e estilo é a forma como você usa e dá vida a essas peças.”

Os coletes frequentemente associados aos conjuntos de alfaiataria podem ser facilmente incorporados em roupas casuais e descontraídas para um visual cotidiano.

“O conceito hi-lo, que consiste em combinar peças básicas e casuais com peças formais, é algo bem atual do universo da moda que pode trazer um ar mais moderno e descontraído para as peças de alfaiataria e tirar o ar de ‘look de escritório'”, completa a consultora.

Quer um exemplo? Apostar em um colete de alfaiataria com calça jeans e tênis. Ela diz que esse combo “automaticamente valoriza os looks básicos do dia a dia”.

Para escolher o estilo certo de colete com base na estrutura corporal e preferências pessoais, você precisar ter em mente que os mais alongados são os mais democráticos, pois valorizam e alongam todos os biotipos.

“Tendo em vista toda essa diversidade, o que eu acredito ser o poder especial dos coletes é a capacidade de dar uma cara nova para as peças que já temos no nosso guarda-roupa, por meio da criação de camadas”, completa a especialista.

E quanto aos tecidos?

No clima brasileiro, os coletes de fibras naturais, como algodão e linho, são ideais para regiões quentes, enquanto os de lã batida e suede são mais adequados para regiões mais frias.

No entanto, os coletes também podem ser usados em climas amenos, servindo como uma forma de tornar os looks mais elaborados, seja no verão ou no inverno.

Independente da estação do ano, com essas dicas você pode procurar o modelo de colete que mais se adequa ao seu estilo e usar em diferentes ocasiões, explorando sempre sobreposições e criatividade. Bora usar um coletinho?!