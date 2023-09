Moda primavera: tendências e dicas para a meia-estação

Tchau, inverno! A primavera está cada vez mais próxima, iniciando no dia 23 de setembro, e se tem algo que os últimos dias de calor têm provado é que precisamos nos preparar para a meia-estação. De mini saias a estampas floridas, a estação traz consigo o sol, as flores e os cantos dos pássaros, mas, além de tudo isso, novas oportunidades para a fashionista dentro de nós. Por isso, trouxemos as melhores tendências e dicas para arrasar, com ajuda de Ana Vaz, consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos.

Antes de discutir as tão esperadas tendências de primavera, devemos entender de onde surgem as inspirações das passarelas, como as que vimos na London Fashion Week. Ana conta que as referências para os fashion shows, surpreendentemente, ainda remontam aos tempos de pandemia, nos quais precisamos ficar em casa e nos isolar. Nesse contexto de retorno e reencontro, a moda traz uma respostas às angústias, e as reverte. “Temos uma moda mais elaborada, celebrativa, mesmo quando é para o dia a dia. Isso é comunicado através do brilho, tecidos metalizados, tecidos metalizados, aplicações de pedras e tecidos sedosos”, explica.

Momento de experimentar!

A primavera é a estação perfeita para experimentar, desde estampas até as cores novas, e não há limites para as possibilidades! A consultora de estilo relaciona a moda de meia-estação com a concomitância, ou seja, o entrelaçamento de uma proposta e de outra em um só look. “Um exemplo é a alfaiataria que é feita de linho, tem uma coisa do natural e do rústico, mas tem aplicação de pedraria, que traz uma ideia de festividade sem deixar de ser artesanal. E isso pode ser usado com tênis ou salto, ou seja, entra uma proposta diferente”, exemplifica Ana.

Cores perfeitas para a primavera

Os tons de primavera são clássicos na história da moda! Ana conta que as cores rosas, especialmente os tons mais claros e os intensos, são uma tendência que iremos ver nas araras da meia-estação, sendo uma das tonalidades chave da estação anualmente. “Outra cor de destaque que vem se mantendo firme e forte, e a gente vai ver bastante, é o verde. O verde, durante muitos anos, estava lá no final em pesquisas de preferências espontâneas de cor, e hoje ele vem ganhando destaque, a aceitação fez dele uma cor extremamente comercial”, acrescenta a profissional.

E para você apostar no verde, é interessante optar por verdes intensos, mais cítricos – quase amarelos e neon – ou verde pistacho. Já para as cores mais quentes, a consultora aponta que o amarelo, laranja e vermelho em tons mais vibrantes ou opacos, irão garantir que você esteja dentro das tendências da estação e, claro, das passarelas. “Uma cor que vem ganhando espaço é o azul, ele está sempre presente nas coleções e começa a entrar como um item de moda”, explica Vaz.

Continua após a publicidade

Você não é de apostar nos coloridos? Tudo certo! Os neutros vem ganhando importância na moda, especialmente por serem tão fáceis de usar, e é claro que você pode dar um jeito de incorporar no armário. O branco, os beges, os marrons, dos mais claros até os mais escuros, e até mesmo um pouco do preto, são algumas das cores neutras que a consultora de moda vê como tendência para a primavera.

Se desejamos um look com leveza, podemos aproveitar e fazer um look combinando as cores mais claras, mesmo que sejam cores diferentes. “Mas eu posso brincar também com contrastes, mesmo usando as mesmas cores. Então, por exemplo, eu posso ter um look monocromático, todo verde num tom só, que aí é 100% de harmonia, da cabeça aos pés. Ou posso escolher ter um look com um verde esmeralda e um verde claro, por exemplo”, indica.

Tais cores marcaram o desfile de Huishan Zhang na London Fashion Week, cuja coleção contou com uma paleta de rosa, vermelho, dourado, preto, branco e azul. Está na hora de dar a oportunidade para essas cores!

Continua após a publicidade

Estampas para a primavera

A primavera é o momento perfeito para usar suas peças estampadas! Ana destaca as estampas de bicho – como as de onça, zebra ou aves tropicais – como um clássico para o guarda-roupa nesta estação, agora revisitada com estampas de tamanhos grandes e com as cores naturais e vibrantes dos bichos. “Além delas, as listras estão ganhando bastante espaço. A gente vai ver bastante as listras, desde as horizontais até as verticais, um pouco mais marcadas em alguns momentos e, em outros, mais suaves. Tem listras para todos os gostos”, recomenda a consultora.

E é claro que não poderíamos viver a primavera sem os florais, não é mesmo? “Os florais são tradicionais em todas as primaveras, só que nesse momento a gente tem florais grandes, marcantes, tanto coloridos quanto em preto e branco. Florais que têm uma inspiração lá do Movimento Art Noveau, trazem desenhos com um arzinho retrô, e acho que vale a pena pensar nessa categoria em especial”, comenta Vaz.

Continua após a publicidade

Mas e as combinações? “A gente tem visto uma proposta menor de mix de estampas, não quer dizer que tenha acabado, acho que é um item de estilo também, mas a gente vê muito mais a mesma estampa da cabeça aos pés, como se fosse uma versão do monocromático”, explica Ana sobre o composê de estampas, que pode ser combinado com peças lisas que possuam as mesmas cores da estampada.

O composê de estampas foi bastante visto no desfile da Burberry na London Fashion Week. Daniel Lee trouxe looks com estampas como o xadrez, morangos azuis e tecidos florais, montando composições magníficas usando a mesma estampa da cabeça aos pés. A mesma tendência apareceu em algumas peças da Richard Quinn, com composê de estampas – destacando a estampa floral – e detalhes brilhantes.

Tecidos para a primavera

E os tecidos? “O linho é um dos tecidos que estão em alta nessa estação. Então, acho que é interessante a gente pensar como aquela proposta da moda pode se conectar com o meu guarda-roupa, em harmonia ou em contraste, e eu levar isso para o meu dia a dia”, acrescenta Vaz. Além do linho, os tecidos acetinados marcaram presença em peso nas últimas Semanas de Moda, oferecendo um visual limpo e fresco.

“Algo que a gente vai ver bastante nessa estação são as peças de brilho, ou mais elaboradas, com bordados, por exemplo. Então, acho que é um bom momento de trazer essas peças para o nosso guarda-roupa, desde um jeans que tenha um bordado discreto até uma camisa que é toda bordada”, complementa.

Continua após a publicidade

Conforto acima de tudo

Com o aumento das temperaturas e a maior ocorrência de dias ensolarados, nossa maior preocupação – e do mundo da moda – é usar peças que se adaptem a esse novo estilo de vida, e Ana Vaz tem a solução para você estar confortável: “O conforto pode estar representado por roupas em tecidos mais frescos, ou seja, de fibras naturais, ou até as artificiais como a viscose, então a gente pode pensar no algodão e no linho. Trazer essas peças que tenham esses tecidos, que tem um conforto térmico muito bom, que tem uma modelagem que não nos prenda, ou seja, ela é uma peça que é fácil de movimentar dentro dela”, finaliza.

Por isso, procure usar roupas mais mais soltas e largas, que sejam feitas com tecidos frescos e modelagens longas. E, agora, estamos prontas para a primavera, de uma maneira totalmente fashion!

Inspirações de looks para a primavera

Continua após a publicidade