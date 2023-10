Roube o Look: 3 produções com colete para usar já

Atualizado em 27 out 2023, 17h08 - Publicado em 28 out 2023, 08h00

Por Adriana Marruffo Atualizado em 27 out 2023, 17h08 - Publicado em 28 out 2023, 08h00

Se tem uma peça que está entrando em ascensão, é definitivamente o colete: da alfaiataria ao jeans, o que não faltam são opções para compor visuais interessantes e que são a cara da temporada de primavera e verão. Extremamente versátil, também possibilita infinitas combinações. Quer apostar, mas não sabe por onde começar? Então venha com a gente, e roube o look!

Colete no street wear!

Os coletes são perfeitos para mostrar sua fashionista interior nas ruas, com a essência perfeita para montar uma composição de street wear. Use um colete abotoado – você pode ousar no look abotoando apenas um dos botões ou fechando por completo – com um pequeno top de renda por baixo.

Para completar, escolha um par de calças cargo, que estão em alta no mundo da moda, um par de óculos escuros, argolas e uma bolsa.

Colete jeans

E o clássico all jeans de Britney Spears? Os coletinhos são perfeitos para criar composições monocromáticas com o material. Para garantir uma carinha mais verão, as rasteirinhas e bolsas de palha são uma ótima pedida.

E claro, não se esqueça de finalizar com os acessórios, como pulseiras e colares.

Colete de tricô

Não existe nada como um bom colete de tricô para dar um up naqueles dias de frio (que, em algumas regiões do país, seguem sendo realidade), dando o toque de elegância necessário para qualquer lookinho básico.

Agora você está pronta para roubar o look e dar um alô para o retorno dos coletes.