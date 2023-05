9 jeitos de usar colete e arrasar no look

O colete tem brilhado nas passarelas em coleções internacionais de verão. Aqui no Brasil, a peça recebeu atenção no calor, nos modelos de tricô e crochê, e no inverno recebe uma repaginada mais quentinha e que garante boas composições no visual. O popular colete puffer é muito utilizado nos dias frios, mas não é só ele que merece a sua atenção. “Bora” se inspirar?

O item vem em diversos modelos, estilos e cores. Temos aqui inspirações e dicas de como usar. “O colete traz uma vibração retrô e nostálgica, mas, ao mesmo tempo, é muito atemporal e um dos itens mais amados em qualquer armário de uma pessoa moderna. Marcas como Gucci e Saint Laurent apresentam em suas coleções várias verões que são extremamente confortáveis e muito usáveis”, conta Miguel Crispim, stylist e especialista em moda. A peça tem aquela cara de conforto e, de fato, é bem confortável e garante belas produções. Confira abaixo 10 looks com colete:

Colete de alfaiataria em look descolado

“O colete de alfaiataria dá um ar sofisticado no look e é muito legal ousar e explorar a sua personalidade usando a peça, usando um jeans rasgado, um short, até roupas mais esportivas – como bermudas ou calça de moletom e tênis. Vale ousar e arriscar de acordo com o seu estilo”, exemplifica o especialista.

Colete com alfaiataria

Agora, se você quiser uma produção bem elegante, aposte no colete estilo alfaiataria como peça única e uma calça também de alfaiataria no mesmo tecido e cor do colete, bem conjuntinho. A dica é de Miguel Crispim e vale para homens e mulheres. “Caso sinta frio, jogue por cima um blazer ou um casaco. Este é um dos looks favoritos de Victoria Beckham”, completa ele.

E, claro, o terno clássico, composto de colete, calça e blazer de alfaiataria, é um clássico que sempre funciona quando a ideia é ter formalidade e elegância.

Colete oversized

É uma peça democrática e funciona em qualquer estação do ano. Você pode usar os modelos de alfaiataria de forma bem despojada, como Miguel Crispim explicou acima, e trabalhar diferentes modelos, como no caso do oversized. Você pode optar também por tecidos mais pesados, como couro. “Nos dias de calor, eles também são uma peça chave e fácil montar um look, usando-os como uma peça única com os braços de fora”, indica o especialista.

Sobreposições com colete

O colete funciona para o calor e para o frio. Então, se o clima esfriou, não tem problema. A peça também consegue agregar ao look mesmo com as temperaturas baixas. “Como eles não são tão volumosos, o colete é uma ótima peça para dias imprevisíveis e para aqueles em que você não tem certeza de como se vestir para o clima, mas quer ter certeza de manter-se aquecido”, aconselha Miguel Crispim.

Entre o esportivo e o despojado

O colete esportivo é um dos mais populares no inverno, ele é acolchoado, quente e ótimo para looks mais despojados. “Quando se fala em colete, já se pensam nos modelos tradicionais em decote em V com botões centrais funcionais e modelagem ajustada, mas há infinitas modelagens, e estilos como o puff vest, que são mais práticos e mais quentes, são total esportivos e ótimos para um dia mais frio. Os das marcas como Moncler são os mais desejados”, completa o profissional.