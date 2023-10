A potência de Iara Sanny, influenciadora que desafia o etarismo na moda

Atualizado em 20 out 2023, 09h49 - Publicado em 20 out 2023, 05h43

Por Sarah Brito Atualizado em 20 out 2023, 09h49 - Publicado em 20 out 2023, 05h43

Crescer rodeada de muito carinho e cuidado foi essencial para que Iara Sanny enxergasse a vida com mais confiança e determinação. Desde menina, sempre foi vaidosa, assim como sua mãe. Aliás, foi ela quem abriu as portas para que a pequena vaidosa conseguisse desenvolver um olhar ainda mais atento para moda e beleza, duas coisas que a acompanham até hoje.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Iara Sanny divide com o filho, Gabilo, a tarefa de ser influencer aos 55 anos. “Ele me incentivou a contar as minhas experiências na internet. Isso me trouxe uma quebra de vários paradigmas, inclusive sobre como escutar e aprender com os jovens a comunicação atual”, conta Iara. Só no TikTok ela soma mais de 300 mil seguidores engajados nos conteúdos do seu quadro “Esse look é estiloso mesmo ou é só porque uma jovem está usando?”. Por meio desses vídeos, ela questiona o etarismo na moda e o quanto muitas tendências excluem pessoas mais velhas.

Em maio deste ano, alcançou o TEDx João Pessoa, enfatizando que apenas uma encarnação é insuficiente para caber tantos sonhos e objetivos. “Eu vivi e ainda tenho tantas coisas para viver, que mesmo que tivesse cinco vidas não caberia, sabe?”, compartilha, sem conter o riso.Sua trajetória, recheada de desejos e outras vivências extraordinárias, é um lembrete de que sempre há tempo para mudar de rumo.

Aos 17 anos, iniciou a graduação em direito, especializando-se depois na área financeira e bancária. Ali encontrou a determinação que reverberou nas decisões tomadas e na movimentação de outras mulheres nos ambientes em que passou. “Sei que tenho coragem de realizar tudo aquilo que penso, sem medo de me sentir julgada”, declara Iara. Mais tarde, aos 29 anos, dividiu a autenticidade com a realização de se tornar mãe: “Minha maior riqueza sempre esteve no meu filho”.

Sua determinação, que abrange tanto as ambições profissionais quanto pessoais, faz de Iara um termômetro para a potência das mulheres que não estão interessadas nas fórmulas do “como ser mais jovens” e, sim, sobre ser quem são. “Quando eu falo de moda, não estou me referindo a uma roupa bonitinha. É sobre ter liberdade para ser o que você quiser ser, independente da idade.” Nós assinamos embaixo!

