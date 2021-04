Athflow: conheça essa tendência de moda confortável

Se é do time que ama se vestir com estilo e de um jeito confortável, a tendência athflow foi feita para você. Ela junta as palavras inglesas Athleisure (que traduzido para o português significa a junção de atleta com lazer) e flow (que trazido para nossa língua pode ser entendido como fluxo). Assim, athflow remete a um estilo casual confortável. Ela é a evolução da tendência loungewear, que tem a mesma pegada só que mais puxada para o esporte.

A ideia aqui é conseguir abraçar todas as tarefas com o look estiloso: praticar exercícios em casa, ir às compras ou trabalhar em home-office. Claramente, um movimento que é um reflexo da pandemia do coronavírus. Confira algumas famosas que se vestem com looks confortáveis.

Anavitoria

Ana e Vitória além do talento musical são conhecidas pelo estilo único. Na foto elas usam um moletom azul cada uma com um tom, para um take.

Isabela Borges

Quem acompanha a blogueira sabe que ela ama roupas estilosas e que a deixem à vontade. Na foto ela usa uma calça preta um pouco larga, uma blusa preta, por baixo de uma branca bem solta e de quebra usa um tênis branco.

Jout Jout

A influenciadora tem um estilo livre e solto, ama uma roupa que proporcione essa leveza, assim como macacão preto que usa na foto.

Maíra Medeiros

Conforto é o essencial para a blogueira Maíra Medeiros. Na foto ela usa uma jardineira vestido dos ursinhos carinhosos, com regata tons pastéis, bolsa de lado colorida e finaliza o look com um tênis branco com detalhes lilás, rosa e amarelo.

Roube o look

Gostou das referências, mas ainda não tem como combinar?

