Quentinha e com estilo: as tendências de moda para o outono

A temporada de frio está chegando aí, e já é hora de começarmos a pensar em adaptar o guarda-roupa para termos mais conforto e, claro, manter o estilo em dia. Para acertar nos looks e trazer aquele toque de novidade que é sempre bem-vindo, conversamos com a stylist Camile Stefano, que revela as maiores tendências de moda para o outono 2023.

Principais cores e estampas para o outono

“O outono/inverno sempre traz os tons terrosos, apesar da gente continuar vendo uma moda mais colorida”, aponta Camile. Ou seja, pode apostar em tons neutros, como marrom, bege, preto, cinza, nude ou off white – mas não pare por aí: cores mais vibrantes e quentes, como laranjas, rosas mais profundos e até vermelhos, estarão em alta.

O brilho metalizado também está de volta, então, se você ama uma produção que brilha muito, essa é sua chance. Segundo a especialista, veremos muitas peças com um estilo metalizado futurista, que traz um toque de inovação para a moda.

Já para as estampas, o xadrez é um clássico da temporada que vem para ficar – e vale investir nas mais diversas padronagens e composições de cores. Outras estampas, como de folhagem e as já conhecidas animal prints, também reaparecem.

Tecidos para o outono

Couro, flanela, camurça e jeans são os tecidos queridinhos da temporada. A stylist aponta que os looks total jeans e até as botas com jeans vão roubar a cena e as produções. Indo além, as peças de alfaiataria estão de volta, compondo um outono mais elegante e clássico.

Acessórios

Camile aponta que as correntes grossas são as grandes pedidas para a próxima estação, e que se combinadas da maneira correta dão um toque estiloso ao look. Os lenços e chapéus são outra aposta para inovar e arrasar nas produções da estação.

Sapatos para o outono

“Nos calçados a gente vai ver muito jeans e plataformas, que estão voltando, assim como as Anabelas”, aponta a stylist. As botas cowboy e com franja são outras apostas para o outono, principalmente nas versões metalizadas.