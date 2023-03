Maximalismo: os looks do street style da Milan Fashion Week 2023

A Semana de Moda de Milão chegou oficialmente ao fim. Mas antes de desembarcamos em Paris – destino final da temporada outono/inverno 2023 – precisamos enaltecer o street style da fashion week italiana. Milão celebrou o maximalismo nas passarelas, resgatando o punk, o surrealismo e a alfaiataria italiana moderna, com silhuetas exageradas, e nas ruas da cidade não foi diferente.

Ainda que haja elementos presentes nos looks dos convidados das outras semanas de moda, Milão entregou um pouco mais de ousadia. Veja abaixo os destaques do street style da Milan Fashion Week:

Jeans com jeans

Cropped com oversized, top e calça baggy, tudo em jeans. Este look tem uma pegada 2022, mas ainda é muito fresh por conta do tecido e da junção dos três itens, que não só ornou, como trouxe um toque moderno – principalmente com o óculos futurista.

Maximalismo: tudo junto ao mesmo tempo

Uma boa síntese do efeito maximalista de Milão é esta produção. Temos uma mistura de óculos de sol vintage, top branco, vestido midi de tule, blazer oversized listrado e uma calça de cintura alta.

Conjuntos esportivos

A Portia de The White Lotus poderia usar esta roupa facilmente. O bucket hat combina com a jaqueta e a bolsa, um combo prateado que não chega a ser futurista, mas que sabemos estar em alta nesta temporada. Para completar, um conjunto esportivo – mostrando que a moda da academia veio mesmo para as ruas – com calça cargo.

Continua após a publicidade

A vez dos casacos de chuva

O item que mais apareceu em Milão foi o casaco de chuva, nas mais diversas cores. Leia-se, quanto mais colorido, melhor. A peça veio acompanhada de bota, saia, sandália e em tons mais sóbrios, como cinza e verde militar.

Bikercore

¡Madre mía, Rosalía, bájale! A cantora não deu as caras em Milão, mas foi representada por outras Motomamis, que trouxeram o bikercore para a cidade. As jaquetas de couro de motoqueiro, um mix da HQ Akira com a estética do álbum de Rosalía, também foram um destaque do street style.

Verde militar

O verde é uma cor que tem dominado as semanas de moda, desde Copenhague. Na cidade italiana, ele aparece principalmente em um tom mais escuro, o militar. Seja qual for a tonalidade, no entanto, o verde é uma das principais tendências para cores desta temporada.