Conheça a ANK, marca de joalheria artística que propõe autoconhecimento

A arte sempre norteou a vida de Ana Ferrari, e foi inspirada por essa atividade que ela criou a ANK, sua marca de joalheria artística. “A arte tem um papel fundamental de nos conectar e despertar para questões profundas da vida”, define a artista, que buscou referências nas expressões mais antigas de arte na história da humanidade para criar a coleção Vento.

Ana Ferrari é uma das parceiras da Casa Clã, um evento realizado por CLAUDIA com Boa Forma, Bebê.com e Elástica, que celebrará o Dia Internacional da Mulher de 8 a 11 de março, na Casa Higienópolis, em São Paulo.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações – tudo aberto para as inscrições do público (inscreva-se: dias 09, 10 e 11 de março).

“Acredito que a nossa missão como seres humanos é a evolução de si mesmo, melhorando assim o meio. Portanto, todo o meu trabalho é, sem dúvida, uma forma de autoconhecimento”, afirma a diretora criativa sobre a proposta do evento.

Conectada aos pilares que regem a Casa Clã, Ana traz para o evento uma de suas criações mais simbólicas, a pulseira Greenpeace, que tem todo o lucro das vendas revertidos para causas ambientais. “A ANK produz a maior parte de suas peças com ouro reciclado, a preocupação com o meio ambiente sempre foi base estrutural da marca e parte dos lucros são sempre revertidos para causas ambientais e sociais”, detalha.

Os encantamentos da joalheria artística

“Ao compreender a joia dessa forma, acredito na capacidade que ela tem em expressar quem a usa, é a possibilidade de usar uma escultura que você se identifica, de forma cotidiana. Ana Ferrari

A coleção Vento deriva de uma escultura intitulada Wind, criada pela artista e apresentada na 59ª Bienal de Arte de Veneza. A peça foi desenvolvida durante sua residência artística na Azulik City of Arts, em Tulum, no México. Durante o período, Ana conta que teve a oportunidade de conviver com a cultura maia de forma íntima: “através desse ponto de encontro e bastante pesquisa, compreendi a importância que o elemento vento tem para eles”.

Ela explica que, para os maias, o vento é a energia do movimento, o espírito que infunde vida em toda a vida na Terra. “Em suas meditações e rituais, eles cultuam o vento como um espírito guia, determinando o futuro de toda uma comunidade. O símbolo que representa esse sopro da vida e nascimento de todos os seres vivos é uma espiral”, e assim veio a inspiração para sua nova coleção.

A artista explica que todas as suas peças são elaboradas a partir de uma profunda sensibilidade e intensas pesquisas de uma cultura e sua forma de pensar. “Depois de elaborar um conceito, crio uma escultura que é exposta em museus e galerias e, a partir dessa obra, vem a inspiração para uma coleção de joias. Essa linha de criação embasa de forma profunda o conceito e criação da joia.”

A pulseira GreenPeace é feita de prata 750 com cauccio e 100% do lucro será destinado para a causa Greenpeace Amazônia. As vendas acontecem por meio do Instagram e site da ANK.

Sobre a CASA Clã

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

As inscrições para o evento estarão abertas em breve.