Undone Bob: corte de cabelo é tendência usada por famosos

Diga adeus aos cabelos longos, é a vez do Undone Bob brilhar! Provando que virou tendência, ele é o corte de cabelo de Hayley Bieber, Jenna Ortega e Jade Picon. Trata-se de uma releitura do clássico bob, tendo o diferencial das camadas e das pontas emplumadas – um estilo que comunica força, confiança, dinamismo e sensualidade, de acordo com o visagista Michael Ribeiro.

O visual ganhou popularidade por deixar qualquer look chique e ousado, sem grandes esforços, e oferecer autenticidade ‒ cada pessoa pode ter sua própria assinatura, o que explica o cabelo dessas celebridades ser tão diferente com o mesmo corte.

Em relação ao comprimento, não existem regras, tudo depende do que você deseja e pode te favorecer. Apesar de ser reconhecido pela sensualidade, ele também transmite outras mensagens. “Depende do contexto e da personalidade de quem o usa. O corte é adaptável, então conseguimos desde um visual mais sexy e despojado até um mais elegante e sofisticado”, afirma a cabeleireira visagista Ruth Damaris.

O Undone Bob ombina com todos os tipos de rosto?

Para não se arrepender da transformação, primeiro é preciso saber se o corte valoriza a sua aparência. “Rostos alongados, se o comprimento não for maior do que a altura da linha da mandíbula, podem ficar desarmônicos”, explica Michael, e Ruth completa a fala do especialista, dando uma saída para quem não sabe se vai combinar: “o visagismo ajuda a personalizar o corte conforme suas necessidades e características. Antes de fazer a transformação, consulte alguém que trabalha nessa área e possa te ajudar.”

Undone Bob x textura dos fios

Depois de um famoso aparecer com uma transformação nos fios, muita gente fica tentada a repetir a mudança. Antes de tomar qualquer decisão, é preciso investigar se é adequado para você. O Undone Bob é mais indicado para lisos e ondulados, pois cacheados e crespos podem precisar de uma finalização mais intensa, o que não quer dizer que eles não possam ser cortados dessa forma. Cabelos alisados, por outro lado, não se dão bem com o visual porque o processo de alisamento retira o movimento dos fios, que é uma característica importante para um corte em camadas.

O volume, a gente sabe, faz total diferença no resultado, por isso não devemos esquecê-lo! O bom do Undone Bob é que ele pode ser usado estrategicamente, servindo para todos. “As camadas internas são ótimas para cabelos muito cheios, pois reduzem o volume, enquanto as externas dão a sensação de mais fios para quem tem pouco cabelo. Isso, é claro, se for feito por um bom profissional”, lembra o hair stylist.

Como estilizar o Undone Bob e qual o tempo de manutenção?

O Undone Bob requer manutenção a cada 4 meses, em média, para a visagista, além de cuidados, como o uso de produtos texturizadores, que permitem o visual despojado acontecer. Babyliss, triondas, sprays e cremes modeladores também são incorporados no dia a dia de quem adota esse corte, por isso nem sempre é indicado para quem não tem tempo disponível para essa rotina.

Inspire-se

