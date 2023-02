6 tendências de calça para usar muito em 2023

O ano de 2022 foi libertador em muitos sentidos, começamos a respirar de novo (com boas doses de vacina contra a covid-19) após a pandemia, que sabemos que ainda está presente em nossas vidas. Repensamos muitas coisas, dentre elas, a moda e como podemos nos expressar através dela. As roupas ficaram mais coloridas, confortáveis e com uma ânsia por celebrar cada momento. Neste contexto, uma das peças que mais bombou foi a calça wide leg. Caminhando neste território, fomos em busca das maiores tendências de calça para 2023.

As semanas internacionais de moda começaram dando os primeiros spoilers das principais tendências, com um resquício do que estava pipocando ao final de 2022. As modelagens vão visar conforto, praticidade e uma pitada de glamour, com tecidos mais finos. A ode ao colorido segue, assim como o brilho dos paetês e pedrarias – Giambattista Valli, Zuhair Murad e Jean Paul Gaultier deram a letra na Semana de Alta-Costura de Paris 2023.

Para ajudar na missão de alertas de calças, conversamos com a Ana Vaz, consultora em estilo, imagem, beleza e moda. Ela explicou sobre os principais modelos que tem tudo para bombar em 2023 e os motivos disso. E também consultamos Esber Hajli, CEO da 7 For All Mankind.

Tendências de calças para 2023

A calça cargo pleiteou seu caminho até 2023. Muito usada no começo dos anos 2000, é uma junção de conforto e praticidade. As referências estéticas Y2K não vão parar tão cedo, unindo o casual, esportivo e o utilitário, como explica Ana Vaz. “Uma conexão direta de um pós-pandemia, em que a gente tem um alto grau de exigência em relação ao conforto e a utilidade das roupas.”

A pegada cargo chegou na queridinha wide leg. Esber Hajli, CEO da 7 For All Mankind, adiantou que o modelo ganhou uma versão mais reta e com bolsos cargo. Além do jeans, a calça cargo aparece também no cetim, que traz um resgate dos anos 1990 e 2000. Na época, Tom Ford, quando estava na Gucci, foi quem trouxe de volta o tecido. Agora em 2023, ele aparece para dar uma repaginada na calça cargo, mesclando uma roupa utilitária a um tecido festivo, explica Ana Vaz.

A calça flare foi popularizada em 1970 e há alguns anos voltou com tudo, mas perdeu o território para a febre da skinny – que ficou levemente esquecida recentemente. É um modelo conhecido e tem tudo para voltar para o seu guarda-roupa. É outro exemplo de roupa prática e confortável, e que ainda conta com uma linguagem um pouco mais formal, sendo perfeita para ir ao trabalho. Outra boa razão para utilizá-la? Ela equilibra e alonga a silhueta.

Calça de alfaiataria

“Peças de alfaiataria vêm do universo masculino, roupa sob-medida, feita pelo alfaiate em tecidos planos, muitas vezes na lã fria”, explica a consultora Ana Vaz. “A calça de alfaiataria faz uma conexão com este universo, mesmo que elas já estejam prontas.”

Com a cintura mais alta, elas são longas, já sugerindo que a proposta seja usar com salto. “Veremos modelagens mais soltas e oversized, falando de alfaiataria mais tradicional voltando como item de moda, revisitada para o nosso tempo”, continua Ana.

A calça alfaiataria deve aparecer também com a cintura mais baixa, pantalona e trabalhada em estampas como xadrez discreto e risca de giz. Entretanto, o ponto de maior destaque continua com as alfaiatarias coloridas, fazendo conjuntos com blazer e coletes. Invasão da cor é outro reflexo do pós-pandemia, e o oversized vem pelo lado do conforto. “A alfaiataria é uma das respostas a esses looks mais casuais, desarrumados no melhor sentido da palavra e ela vem e faz esse contraponto”, completa a consultora.

A volta da cintura baixa era esperada, e já vimos esse acontecimento com a saias da Miu-Miu. Ana Vaz explica que dessa vez, o modelo não vem atrelado a uma aposta única. É um leque de propostas visando a mudança de estética, diferente do que ocorria nos anos 2000, que celebrava a moda de mulheres magérrimas.

“Essa imagem ainda é associada a volta da cintura baixa e isso tem um impacto negativo nas mulheres que não tem esse biotipo. Mesmo que as marcas coloquem corpos diversos nas passarelas, elas escolhem corpos magros para usar essas calças”, aponta Ana. “É uma silhueta que pode ser usada sem pele à mostra, com tecidos soltos, e essa é uma mudança, uma contraposição às cintura altas. A cintura baixa deve ganhar um fôlego com os jeans.”

Black Jeans

O clássico blue jeans deve sair um pouco do pedestal, para dar espaço a outras lavagens e cores, e tudo indica que as paletas estarão mais escuras. “Dentro do jeans, tem muita opção de black jeans, dos mais escuros aos mais acinzentados, que deve ganhar bastante força”, adianta Ana Vaz, apontando que eles já estão no varejo.

Modelos soltinhos são a principal pegada das calças para 2023. E a baggy, claro, contempla este universo: “Versões com pegada mais anos 2000 já estão de volta e seguirão fortes também em 2023”, conta Esber Hajli, da 7 For All Mankind. “Acredito que veremos uma pegada cada vez mais jovem e irreverente”, completa.