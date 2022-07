8 inspirações de street style para usar calça baggy

Você tem alguma calça baggy no armário? Se ainda não se rendeu a essa tendência por não saber como usar o modelo, podemos te ajudar. Criada nos anos 1970, a peça ficou popular só na década de 1990 e, 32 anos depois, voltou ao mundo das fashionistas. Ela funciona para todos os tipos de corpos e consegue deixar um visual básico muito estiloso.

Com o cós alto (na versão mais tradicional), modelagem mais soltinha e muito estilo, a calça baggy é parecida com o mom jeans. Supermodelos como Bella Hadid e Hailey Bieber descobriram como usar esses jeans folgados funcionam muito bem com looks para o dia-a-dia, mas também é possível usá-los de uma forma mais elegante.

Bora se inspirar com o street style e investir em uma calça baggy?

Baggy jeans com blazer de couro

Que tal usar a calça baggy jeans com um dos casacos que são tendência neste inverno? O blazer de couro traz a elegância clássica do formato, mas com um toque moderno – e até sexy – por conta do material. Sucesso garantido.

Com moletom e coturno? Funciona também

Quer um look mais confortável e despojado? O moletom cropped com o coturno de sola tratorada – outro destaque da temporada – é uma boa opção!

Com tricô pastel e mocassim

O tricô (aquela peça que é classicona no inverno) também fica perfeito com a calça baggy. Para um visual retrô, aposte em tons pastel, como o rosa, e o mocassim.

Com blazer oversized

Não é segredo que o oversized está com tudo – e veio para ficar! Para uma produção despojada e bem moderna, aposte na combinação do blazer ou camisa largos com a calça baggy.

Jeans com jeans? É uma boa aposta

O look total jeans está com tudo, então que tal investir com a sua calça baggy? Para uma silhueta mais equilibrada, vale trazer uma camisa sequinha ou amarrar a oversized na cintura.

Com casaco longo e salto colorido

Apesar de ser bem casual, a calça baggy ganha mais elegância – e um toque sexy e divertido – quando combinada com o scarpin de salto alto colorido, um clássico do guarda-roupa, e o casaco longo preto.